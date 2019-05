Aufstellungsappell: Neues Kompetenzzentrum im Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum (FOTO)

Euskirchen (ots) -Mit einem feierlichen Appell ist am 28. Mai 2019 in Euskirchen dasZentrum für Softwarekompetenz der Bundeswehr (ZSwKBw) offiziell inDienst gestellt worden. In Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Politikund Bundeswehr wurde bei dem Festakt Oberst Peter Hillermann dasKommando über das ZSwKBw übergeben.Der Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum (CIR) hateinen weiteren Schritt zur Digitalisierung der Bundeswehr gemacht.Mit der Aufstellung des neuen Zentrums für Softwarekompetenz derBundeswehr (ZSwKBw) werden die Software-Kompetenzen der Truppeerstmals streitkräfteübergreifend unter einem Dach gebündelt. An denStandorten in Euskirchen und im benachbarten Campus Flamersheimwerden künftig Softwarelösungen entwickelt, die die Führungsfähigkeitvon Heer, Luftwaffe und Marine unterstützen."Mit der Aufstellung des Zentrums für Softwarekompetenz derBundeswehr machen wir etwas völlig Neues!", so Generalmajor Dr.Michael Färber zu Beginn seiner Ansprache anlässlich desAufstellungsappells in Euskirchen. Der Kommandeur des KommandosInformationstechnik der Bundeswehr erläutert den 150 Ehrengästenwarum: "Das neue Zentrum für Softwarekompetenz der Bundeswehr wirdzukünftig ein zentraler Baustein des IT-Systems der Bundeswehr undwesentlicher Kompetenzträger der Digitalisierung sein. DieEntwicklung neuer Software, die Harmonisierung der Softwarelandschaftder Bundeswehr und die Zertifizierung der Produkte sind hier nureinige Beispiele."Mehr als 350 Soldaten und zivile Beschäftigte des Zentrums fürSoftwarekompetenz der Bundeswehr im Organisationsbereich CIR sind fürihren Aufstellungsappell in Euskirchen angetreten. Sie und zahlreicheCyber-Reservisten sorgen bereits seit ihrer Aufstellungsphase dafür,dass Heer, Luftwaffe und Marine immer öfter mit CIR-IT-Produktenarbeiten. Nicht nur das Zentrum für Softwarekompetenz der Bundeswehr(ZSwKBw) ist neu in der Truppe, sondern dort auch die konsequenteAnwendung eines modernen Projektmanagements. "Individuen und derenspontane Interaktionen stehen über etablierten Prozessen undWerkzeugen, funktionierende Software steht über einer umfassendenDokumentation eines jeden Bestandteils und schließlich, das Reagierenauf Veränderungen steht über dem Befolgen eines vorab festgelegtenPlans", erklärt Generalmajor Färber.Nach der Übergabe der Truppenfahne und des Kommandos für dasZSwKBw an Oberst Peter Hillermann betonte der Stellvertreter desInspekteurs Cyber- und Informationsraum, Generalmajor Jürgen Setzer,mit Blick auf die Beschäftigten des ZSwKBw: "Zukunft hängt vonMenschen ab! Treiber für Technik, Innovation und Digitalisierung sindim ZSwKBw Menschen. Wir haben klasse Mitarbeiter. Und wir brauchennoch mehr von ihnen, das heißt, wir müssen auch für Expertenattraktiv bleiben."Text: Christian BehrensPressekontakt:Kommando Cyber- und InformationsraumPresse- und InformationszentrumJohanna-Kinkel-Straße 2-453177 BonnTel.: 0228-53683-1412Email:kdocirpizcir@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Cyber- und Informationsraum (CIR), übermittelt durch news aktuell