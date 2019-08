Aufsteiger 1.FC Köln gewinnt den ersten Titel der Saison und wird Trikotmeister der Bundesligasaison 19/20 (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum Ranking!http://ots.de/2G7RNz--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) -Bereits zum 13. Mal rief die Mediadesign Hochschule Fußballclubsder 1. Bundesliga dazu auf, ihre Saisontrikots für den von derHochschule ins Leben gerufenen "Trikotmeister" Award einzureichen.Einmal im Jahr kürt eine Jury aus Dozenten und Studierenden deszweiten und vierten Semesters aus dem Fachbereich Modedesign an derMD.H Düsseldorf das beste Mannschaftstrikot.In diesem Jahr waren renommierte Fußballtrikotsammler eingeladen,ebenfalls ihre Stimmen abzugeben. Umso spannender war es für dieJury, diesmal das Ergebnis zu sehen. Der 1. FC Köln holte sich denTitel knapp vor dem Letztjahressieger Wolfsburg und der TSG 1899Hoffenheim. Die ruhige, cleane Optik auf weißem Grund überzeugte denGroßteil der Juryteilnehmer und somit holte sich der Wiederaufsteigerzum ersten Mal den Titel des Trikotmeisters. Wenn das keine tollenVorzeichen für die kommende Saison sind!Die Bewertung fand in diesem Jahr rein digital mittels einerNutzwertanalyse statt. Dabei konnte man in den KategorienGesamteindruck des Outfits (25%), Innovation/Design (35%),Labeling/Farbharmonie (15%), Funktionalität/Material/Details (15%)und Verarbeitung (10%) punkten.Neben dem Gewinner der vorherigen Saison, VfL Wolfsburg, konntenbisher Vereine wie RB Leipzig, Borussia Dortmund, FC Ingolstadt,Bayer 04 Leverkusen und Hannover 96 mit dem Gewinn derTrikotmeisterschaft glänzen.Das Styling des neuen Kölner Trikots entspricht mit seinerfreundlichen, cleanen Optik dem Zeitgeist. Weniger ist mehr! Einweißer, in sich gestreifter Grund, gepaart mit roten Akzenten anHals, Schultern, Ärmeln und Saum inklusive schöner Detaillösungen!Der Vorjahressieger VfL Wolfsburg landet mit einerWeiterentwicklung des Vorjahrestrikots mit Neongrün auf dunkelgrünemGrund. Die TSG 1899 Hoffenheim in Blau und mit neuem Sponsor liegt indieser Saison auf Platz drei.Die rote Laterne geht in diesem Jahr nach Berlin, weder Hertha BSCnoch der Aufsteiger Union konnten überzeugen.Informationen zum Trikotmeisterwettbewerb und zur aktuellenRankingliste der Bundesligavereine finden sich unterwww.trikotmeister.deMEDIADESIGN HOCHSCHULE:Die Mediadesign Hochschule ist eine der führenden Hochschulen fürMedien und Design in Deutschland. Sie bildet in allen relevantenMedienbereichen den Nachwuchs von morgen aus. Im Sommersemester 2019waren mehr als 1.000 Studierende in den Bachelor- undMaster-Studiengängen Mediadesign, Gamedesign, Medien- undKommunikationsmanagement, Modedesign, Modemanagement und Digital FilmDesign an den Standorten Berlin, Düsseldorf und Münchenimmatrikuliert. Die kleinen Seminar-Gruppen ermöglichen eine engeZusammenarbeit mit den Professoren und Lehrenden und gewährleisten soeine kurze und praxisorientierte Studienzeit.Pressekontakt:Prof. Dr. Roland FrankE-Mail: r.frank@mediadesign.deTelefon: 089 450605-0Original-Content von: MEDIADESIGN Hochschule für Design und Informatik, übermittelt durch news aktuell