"Aufstehen im Sitzen - Bahnradkönigin Kristina Vogel startet neu" am 13.07.2019, 19.05 Uhr in Das Erste (FOTO)

Film von Stephanie Müller-Spirra und Florian WeichertKristina Vogel war eine sehr erfolgreiche Bahnradsportlerin, siegewann zwei olympische Goldmedaillen, wurde elf Mal Weltmeisterin,stellte mehrere Weltrekorde auf. Seit einem Trainingsunfall 2018 istsie auf den Rollstuhl angewiesen.Der Film von Stephanie Müller-Spirra und Florian Weichertoffenbart Kristina Vogels schier unbändigen Willen. Er zeigt, wiesich die 28-Jährige seit ihrem schweren Unfall Ende Juni 2018 zurückins Leben kämpft. "Man könnte ja denken, dass ich ganz sauer bin underschüttert, wie 2018 für mich gelaufen ist ... Es ist wie es ist.Und ich denke, zum Ende des Jahres habe ich etwas draus gemacht,"sagt Kristina Vogel über sich selbst. Die ehemalige Profisportlerinmusste vieles lernen, immer und immer wieder trainieren, aber auchneue Ziele finden. Mit viel Mut geht die "Bahnradkönigin" diesen Weg.Die Kamera begleitet sie zu Orten und Menschen, die ihr wichtig sind."Ich wollte Weihnachten zuhause sein, ich wollte überlebensfähig seindraußen, das habe ich geschafft. Jetzt kann ich warten, was die Weltfür mich bereit hält. Es kann ja auch was Gutes sein."Die Doppel-Olympiasiegerin hat eine Bucket-List, die sieabarbeitet. Darauf stehen Dinge, die sie jetzt erst recht tun will,zum Beispiel ihre Schwester besuchen. Das hat Kristina Vogel, auchals sie noch laufen konnte, nicht geschafft. Jetzt im Rollstuhl gehtsie es an und ist verdammt glücklich dabei. Noch mehr Endorphineverspricht wohl nur dieser eine Punkt auf ihrer Liste: Nur weil mannicht laufen kann, muss man den Traum vom Fliegen nicht aufgeben ...Stephanie Müller-Spirra ist Sportjournalistin und präsentiert imMDR THÜRINGEN JOURNAL den Sport. Seit 2019 moderiert Müller-Spirraauch die Sportschau im Ersten am Sonntag. Bereits vom erstenöffentlichen Auftritt Kristina Vogels nach ihrem Unfall berichteteStephanie Müller-Spirra für die ARD. Und noch etwas verbindet diebeiden Frauen - beide sind Erfurterinnen.