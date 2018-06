Aufsichtsrat ernennt Hans Jürgen Kalmbach zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Hansgrohe SE (FOTO)

Schiltach (ots) -Mit Wirkung zum 1. August 2018 wird Hans Jürgen Kalmbach (43) zumneuen Vorstandsvorsitzenden der Hansgrohe SE ernannt, Reinhard Mayer(50) wird sein Stellvertreter. Hans Jürgen Kalmbach tritt damit dieNachfolge von Thorsten Klapproth (56) an, der Ende Juli seinePosition als CEO nach vierjähriger erfolgreicher Geschäftsentwicklungübergeben wird.Thorsten Klapproth ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender derHansgrohe SE. Während seiner Amtszeit ist Hansgrohe signifikantgewachsen und hat 2016 erstmalig die Marke von 1 Milliarde EuroUmsatz überschritten. Er steuerte erfolgreich den Übergang desUnternehmens zu einer prozessgesteuerten Organisation, welche denMitgliedern der Gründerfamilie Hans Grohe erlaubte, sich aus deroperativen Tätigkeit zurückzuziehen. Im Rahmen der von ihminitiierten Wachstumsstrategie bereitete Klapproth die Firma auf dieHerausforderungen der Digitalisierung vor und stärkte zugleich dieglobale Wettbewerbsfähigkeit und die Gesamtprofitabilität imwesentlichen Maße. Unter seiner Führung wurden die Markenkerne derbeiden Marken AXOR und hansgrohe gestärkt und auf den Endkonsumentenfokussiert. Mit der Gründung des Hansgrohe Campus, der In-houseUniversität, legte Klapproth zudem den Grundstein, die Talentbasisdes Unternehmens zu stärken und weiterzuentwickeln."Thorsten Klapproth hat einen sehr wesentlichen Beitrag zurerfolgreichen Expansion von Hansgrohe über die vergangenen Jahregeleistet. Unter seiner Führung ist die Gruppe in neue Dimensionengewachsen und zu einer globalen Organisation geworden. Ich danke ihmfür diese Leistungen nicht nur persönlich, sondern auch im Namen desgesamten Aufsichtsrats", sagt Klaus F. Jaenecke, Vorsitzender desAufsichtsrats der Hansgrohe SE.Jaenecke führt fort: "Jetzt ist die richtige Zeit, Verantwortungan eine neue Führungsgeneration zu übertragen, die auf der starkenBasis aufbauen kann, welche über die letzten Jahre gelegt worden ist.Wir haben bewusst die Vertriebsfunktionen der Gruppe signifikantgestärkt, um im Zuge unserer globalen Expansion den Fokus auf unsereKunden deutlich zu verstärken. Hans Jürgen Kalmbach ist einer derentscheidenden Köpfe dieses Wandels und es ist mir eine große Freude,dass er zugestimmt hat, Hansgrohe in der Funktion desVorstandsvorsitzenden weiterzuentwickeln. Er wird die erfolgreicheWachstumsstrategie zum Wohle unserer Kunden, unserer Mitarbeiter undunserer Partner fortsetzen und implementieren. Die Tatsache, dass wirden neuen Vorstandsvorsitzenden aus dem eigenen Vorstandsgremiumgewinnen konnten, spricht für die Tiefe unserer Führungstalente überdie gesamte Hansgrohe Group hinweg."Hans Jürgen Kalmbach ist in Freudenstadt geboren, Jahrgang 1974und bislang Vorstand Sales International gewesen. Der studierteBetriebswirt begann seine Karriere 1998 in der Hansgrohe Group.Seither hatte er mehrere nationale und internationaleFührungspositionen inne. Von 2010 bis 2014 verantwortete er dasinternationale Geschäft innerhalb der Delta Faucet Company in denUSA, einer Tochtergesellschaft des Hansgrohe Aktionärs, Masco Corp.Nach vier Jahren kehrte Kalmbach in den Schwarzwald zurück undübernahm zuerst den Vertrieb für die Region Europa Nord und West,sowie das Corporate Business Development. 2015 wurde er für dieProduktions- und Vertriebsgesellschaften der Hansgrohe Group in derRegion Asia Pacific zuständig. Gleichzeitig wurde ihm die Leitung desglobalen Projektgeschäfts übertragen.Neben dem neuen Vorsitzenden Hans Jürgen Kalmbach bilden weiterhinChristophe Gourlan (45), Frank Schnatz (44), Frank Semling (50) sowieReinhard Mayer (50) den Vorstand der Hansgrohe SE. Mayer wird ab dem1. August 2018 als stellvertretender Vorstandsvorsitzenderzusätzliche Verantwortung übernehmen."Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen undfreue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die vor unsliegenden Aufgaben. Unsere Kunden und deren Wünsche haben in denvergangenen 20 Jahren bei Hansgrohe meinen Weg geprägt und unsereUnternehmenserfolge ermöglicht - diesen Fokus und dieseKundenorientierung werden wir weiter verfolgen und stärken. Gemeinsammit unseren erstklassigen, motivierten und engagiertenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir so die Erfolgsgeschichteder Hansgrohe Group auch künftig fortsetzen", ist sich Kalmbachsicher.Pressekontakt:Hansgrohe SE- Pressestelle -Dr. Jörg HassT +49 7836 51 3009F +49 7836 51 43009E-Mail: public.relations@hansgrohe.comwww.hansgrohe-group.comwww.axor-design.comwww.hansgrohe.deOriginal-Content von: Hansgrohe SE, übermittelt durch news aktuell