Aufsichtsrat beruft Aletta von Massenbach zur neuen BER-Chefin

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Nachfolgerin für BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup steht fest: Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) bestellte am Donnerstag die bisherige Finanzchefin, Aletta von Massenbach, zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung, wie das Unternehmen mitteilte.



Die 52-Jährige trete die Stelle zum 1. Oktober dieses Jahres an. "Der Aufsichtsrat hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht", teilte der Vorsitzende des Gremiums, Rainer Bretschneider mit. Von Massenbach garantiere Stabilität und Zukunftsorientierung. "Sie ist die richtige Wahl, um den BER aus der Krise in die Zukunft zu führen."

Ihr Vorgänger Lütke Daldrup geht auf eigenen Wunsch im September in den Ruhestand. Unter seiner Leitung war im Oktober der neue Hauptstadtflughafen BER nach jahrelanger Verzögerung eröffnet worden.

Von Massenbach war erst vor rund einem Jahr als Nachfolgerin von Finanzvorständin Heike Fölster zum BER gekommen. Davor war die studierte Juristin lange Jahre für den Frankfurter Flughafen im internationalen Geschäft unterwegs/bf/maa/DP/fba