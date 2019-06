Aufsichtsrat der Provinzial NordWest bestellt Vorstandsspitze wieder (FOTO)

Münster (ots) -Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des Provinzial NordWestKonzerns, und sein Stellvertreter, Dr. Ulrich Scholten, sind von denAufsichtsräten der Konzernunternehmen für weitere fünf Jahre in ihrenÄmtern bestätigt worden. Die Wiederbestellung geschieht zumfrühestmöglichen Zeitpunkt. "Der Aufsichtsrat würdigt damit dieerfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre. Außerdem möchten wir einklares Zeichen für Kontinuität setzen" so Prof. Dr. Liane Buchholz,Aufsichtsratsvorsitzende der Provinzial NordWest Holding AG.Dr. Wolfgang Breuer und Dr. Ulrich Scholten kamen 2015 zurProvinzial NordWest. Dr. Ulrich Scholten (52), seit April 2015 imAmt, verantwortet seither als CFO die Finanzen und dasRisikomanagement der zweitgrößten öffentlichen Versicherungsgruppe.Dr. Wolfgang Breuer (57) kam im Juni 2015 nach Münster und hat nebendem Vorstandsvorsitz auch die Position des Arbeitsdirektors inne.Prof. Dr. Liane Buchholz zur Wiederwahl: "Die Provinzial NordWesthat sich in einem schwierigen Marktumfeld exzellent entwickelt.Hierfür bildete das 2016 gestartete Strategieprogramm 'NordWest 2018'den strategischen Rahmen. Wolfgang Breuer und Ulrich Scholten habengroßen Anteil an der erfolgreichen Neuaufstellung. Ich freue michdaher sehr, dass sie bereit sind, auch in den nächsten JahrenVerantwortung zu übernehmen."Breuer und Scholten bedankten sich für das große Vertrauen und diegute Zusammenarbeit: "Die Arbeit der vergangenen Jahre war nicht nurerfolgreich, sie hat vor allem auch Spaß gemacht. Die Projekte, diewir zusammen mit unseren Beschäftigten und unseren Vertriebspartnernerfolgreich umsetzen konnten, haben eindrucksvoll gezeigt, dass wirgemeinsam viel erreichen können. Die Provinzial NordWest ist einsubstanz- und ertragsstarker sowie schlagkräftiger Konzern. Wirwerden alles daransetzen, dass sich in Zukunft daran nichts ändernwird."Pressekontakt:Annette Bäcker1101 KonzernkommunikationProvinzial NordWest Holding Aktiengesellschaftannette.baecker@provinzial.dePostanschrift: 48131 MünsterTel. +49 251 219-2800Original-Content von: Provinzial NordWest Holding AG, übermittelt durch news aktuell