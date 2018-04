Aufsichtsrat der Deutschen Bank schaltet sich am Sonntag zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mitten in der Diskussion um die Zukunft von Deutsche-Bank-Chef John Cryan schaltet sich der Aufsichtsrat des Konzerns an diesem Sonntag zusammen.



Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Aufsichtsratskreisen bestätigt. Zuvor hatten das "Handelsblatt" und das "Manager Magazin" darüber berichtet. Demnach wird vermutet, dass Aufsichtratschef Paul Achleitner in dem "Update-Call" das Kontrollgremium über eine mögliche Ablösung von Vorstandschef Cryan informieren will.

Der Brite steht seit Mitte 2015 an der Spitze der Deutschen Bank. Regulär endet sein Vertrag im Jahr 2020.