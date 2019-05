Aufsichtsrat BKK Dachverband konstituiert sich neu: An die Spitze gewählt Ludger Hamers als Vorsitzender und Dietrich von Reyher als alternierender Vorsitzender

Berlin (ots) - Der BKK Dachverband hat heute die neuenVorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Neu gewählt als Vorsitzenderwurde Ludger Hamers als Versichertenvertreter, der Andreas Strobelablöst. Weiterhin mit an der Spitze steht auch Dietrich von Reyherals Arbeitgebervertreter.Der neue Aufsichtsrat, der laut Satzung 24 Mitglieder umfasst,wurde auf der Mitgliederversammlung am 4. April bereits gewählt. DasGremium setzt sich zur Hälfte aus den Vorständen der Mitgliedskassenund zur Hälfte aus den Verwaltungsräten der Mitgliedskassen im BKKDachverband zusammen, diese wiederum jeweils zur Hälfte ausVertretern der Arbeitgeber und Versicherten."Die Selbstverwaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung istein hohes Gut. Wir erleben derzeit sehr bewegte politische Zeiten undAngriffe des Bundesgesundheitsministers auf die Selbstverwaltung inder GKV. Diesem Ansinnen müssen wir mit einer geeinten Stimme des BKKSystems entgegentreten. Es ist wichtig, dass wir auch weiterhin ander Gestaltung des Gesundheitssystems beteiligt werden. Viele andereLänder beneiden uns um diese Form der Steuerung des Gesundheits- undSozialsystems", sagt Ludger Hamers, Vorsitzender des AufsichtsratesBKK Dachverband."Der Handlungsrahmen der bewährten Selbstverwaltung muss gestärktund darf nicht geschwächt werden. Es darf nicht in die Rechte dersozialen Selbstverwaltung eingegriffen und derenGestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Nach dem Prinzip dergemeinsamen Selbstverwaltung gibt der Staat zwar dieRahmenbedingungen vor, Versicherte und Leistungserbringer - Ärzte-und Zahnärzteschaft, Krankenhäuser und Psychotherapeuten -organisieren die medizinische Versorgung der Bevölkerung jedoch ineigener Verantwortung", erklärt Dietrich von Reyher, alternierenderVorsitzender des Aufsichtsrates BKK Dachverband.Ludger Hamers (Versichertenvertreter) und Dietrich von Reyher(Arbeitgebervertreter) kündigten nach ihrer Wahl an, sich weiterhinaktiv für die Belange der Betrieblichen Krankenversicherung aufLandes- und Bundesebene einzusetzen. Der paritätisch besetzteAufsichtsrat übt die Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die Amtszeit beträgtdrei Jahre.Zur Person:Ludger Hamers (50) ist im Bereich Personal der Evonik IndustriesAG in Marl tätig und ist alternierender Vorsitzender desVerwaltungsrates (Versichertenvertreter) der VIACTIV Krankenkasse.Außerdem ist Herr Hamers alternierender Vorsitzender desVerwaltungsrates des BKK LV NORDWEST, Mitglied des Verwaltungsratesdes GKV-Spitzenverbandes, Vorsitzender des Aufsichtsrates des BKKDachverbandes und Mitglied des Verwaltungsrates des MDKWestfalen-Lippe.Dietrich von Reyher (72), war langjähriger Verantwortlicher fürdie Bereiche Arbeit/Personal und Soziales an einem der größtenStandorte der Robert Bosch GmbH. Seit 2005 ist er Mitglied desVerwaltungsrates der Bosch BKK sowie dessen Grundsatzausschusses.Seit 2007 ist Herr von Reyher Mitglied des Verwaltungsrates desGKV-Spitzenverbandes und Mitglied des Fachausschusses Prävention,Rehabilitation und Pflege sowie stellvertretendes Mitglied desFachausschusses Verträge und Versorgung und alternierenderVorsitzender des Aufsichtsrates BKK Dachverband.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Andrea RöderReferentin KommunikationTel.: (030) 2700406-302E-Mail: andrea.roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell