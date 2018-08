Aufsichtsrat: Arbeiten für BER-Eröffnung im Zeitplan

BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeiten für die geplante Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER im Oktober 2020 sind nach Darstellung der Betreibergesellschaft im Zeitplan.



"Die Fertigstellungsprozesse von Terminal 1 haben sich stabilisiert, und wir kommen auch bei den kritischen Gewerken gut voran", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung in Berlin. Wegen schwerwiegender Technikprobleme in dem Hauptgebäude musste die Inbetriebnahme des BER mehrmals verschoben werden.

Der Aufsichtsrat verlängerte den Dienstvertrag mit Geschäftsführer Lütke Daldrup um ein Jahr bis März 2021. "Das ist auch sachgerecht, weil wir wollen mit ihm ja die Eröffnung feiern, die im Oktober 2020 stattfindet", sagte dazu der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Bretschneider./brd/DP/nas