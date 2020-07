Aufsichtsgremien stehen vor neuen Herausforderungen

Salzburg (ots) - "Directors Program" bietet aktuelles Know-how für KontrollgremienDie SMBS - University of Salzburg Business School startet am 11. September 2020 mit einem Management-Lehrgang für die Top-Entscheider in der österreichischen Wirtschaft. Das "Directors Program" richtet sich an Führungskräfte in Aufsichtsgremien, die sich aktuelles Management Know-how für praxisgerechte und regelkonforme Corporate Governance aneignen möchten.Die Rolle der Aufsichtsräte befindet sich im WandelNeue Herausforderungen und regulatorische Veränderungen verlangen nach neuen Kompetenzen für die Mitglieder von Aufsichtsgremien in österreichischen Unternehmen.Die Ergebnisse der aktuellen Studie von Kienbaum Wien zeigt auf, dass neben der Digitalisierung die Optimierung des Zusammenspiels zwischen Aufsichtsrat, Vorstand und Top-Management im Fokus steht.Generell wird eine effizientere Gestaltung der Aufsichtsratsarbeit gewünscht um trotz steigender Anforderungen ressourcenschonend und erfolgreich arbeiten zu können.Neben fachlichen Kompetenzen in betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragestellungen sollten auch vermehrt Themen wie Rechnungswesen und Bilanzierung, Corporate Governance sowie Compliance und Risikomanagement in den Blick genommen werden.Diese neuen Anforderungen an Aufsichtsgremien werden im "Directors Program" der SMBS aufgegriffen und durch Top-Referenten aus Wissenschaft und Praxis vermittelt. Das Programm optimiert Management-Kompetenzen in Themenbereichen wie Aufgaben und Pflichten von Aufsichtsräten, Methoden und Werkzeuge zur Erfüllung der Aufsichtspflicht und zur Effizienzsteigerung.Pressekontakt:SMBS - University of Salzburg Business Schoolhttp://www.smbs.atDr. Margit SkiasLeitung Marketing & PR+43 676 88 22 22 - 22Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63081/4646668OTS: SMBS - University of Salzburg Business SchoolOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell