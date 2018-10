Aufseher: Ergebnisse von Banken-Stresstest gibt es am 2. November

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Europas Bankenaufseher werden die Ergebnisse ihres diesjährigen Krisentests unter den großen Instituten am 2. November veröffentlichen. Die Daten sollen an dem Freitagabend ab 18.00 Uhr (MESZ) bekanntgegeben werden, wie die europäische Bankenaufsicht EBA am Freitag in London mitteilte.





Stellen mussten sich dem Krisentest 48 Banken beziehungsweise Bankengruppen aus 15 europäischen Staaten. Darunter sind 33, die unter die Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) fallen. Zusätzlich durchleuchtete die EZB schon im Frühjahr die vier großen griechischen Banken. Die somit 37 Banken unter EZB-Aufsicht in der Prüfung stehen für 70 Prozent des Bankenmarktes im Euroraum.

Beim dritten EU-weiten Stresstest nach 2014 und 2016 wollten die Aufseher unter anderem wissen, ob die Kapitalpuffer der Institute dick genug sind, um mögliche Schocks an den Märkten nach dem britischen Austritt aus der Europäischen Union (Brexit) abzufedern. Im schlimmsten Szenario sollten die Banken in dem Krisentest bis 2020 von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 8,3 Prozent und drastisch steigenden Arbeitslosenzahlen ausgehen.

Durchfaller wird es bei dem Test nicht geben, weil die Aufseher keine Kapitalquoten vorgegeben haben, die Banken erfüllen müssen. Es geht mehr um einen Gesamteindruck von der Solidität der Geschäftsmodelle. Aus Deutschland mussten für den EBA-Test acht Institute Daten liefern: die beiden großen Privatbanken Deutsche Bank und Commerzbank, die DZ Bank als Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Sektors, die vier führenden Landesbanken LBBW, BayernLB, Helaba und NordLB sowie das staatliche Förderinstitut NRW.Bank./ben/DP/jha/