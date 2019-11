Mainz (ots) - Fußball, Handball, Biathlon, Formel 1 - ein vielfältigesPremieren-Programm für Tennisprofi Andrea Petkovic in ihrer neuen Rolle. AmSonntag, 1. Dezember 2019, 17.10 Uhr, führt die 32-Jährige als neue Moderatorinerstmals durch die "ZDF SPORTreportage". Das Nachspiel zum 13. Spieltag derFußball-Bundesliga und die Reportage über Fußballer Marko Marin bei Roter SternBelgrad wird sie in ihrer Startsendung ebenso präsentieren wie das zweiteGruppenspiel der deutschen Handball-Frauen gegen Australien bei der WM in Japan.Auch der Biathlon-Weltcup in Östersund, das Saisonfinale der Formel 1 beimGroßen Preis in Abu Dhabi sowie der Deutschland-Besuch von Baseball-Star MaxKeppler sind Themen bei ihrer Moderationspremiere im ZDF.Und der zweite Moderationseinsatz lässt nicht lange auf sich warten: Die "ZDFSPORTreportage" am Sonntag, 8. Dezember 2019, 17.10 Uhr, moderiert AndreaPetkovic ebenfalls. Sie wechselt sich künftig ab mit Rudi Cerne und NorbertKönig, der eine seit bald 24 Jahren, der andere seit bald 30 Jahren alsModerator der "ZDF SPORTreportage" aktiv.Seit fast 54 Jahren steht die "ZDF SPORTreportage" für die Vielfalt des Sportsim ZDF-Programm. Seit ihrer ersten Ausgabe am 2. Januar 1966 hat sich dieSendung zu einem Dauerbrenner der Sportberichterstattung im deutschen Fernsehenentwickelt. Sie bietet sonntags um 17.10 Uhr einen kompetenten Blick auf dasaktuelle Sportgeschehen, liefert Hintergrundberichte und schaut auf dieKuriositäten der Sportwelt. Andrea Petkovic ist die 28. Moderatorin in knapp 54Jahren "ZDF SPORTreportage".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportO-Töne von Andrea Petkovic zu ihrer Moderationspremiere:https://presseportal.zdf.de/pm/der-sport-im-zdf-1/Mediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell