Aufs Händeschütteln verzichten - So lässt sich bei einer Erkältung das Risiko mindern, andere anzustecken

Baierbrunn (ots) - Es ist nicht unhöflich, sondern achtsam: Wererkältet ist, sollte im Privatleben wie im Beruf auf die Begrüßungmit Handschlag verzichten - um Freunde und Kollegen vorKrankheitserregern zu schützen. "Die Viren werden beim Händeschüttelnvon Mensch zu Mensch durchgereicht", warnt Dr. Silke Buda von derAbteilung für Infektionsepidemiologie am Robert-Koch-Institut inBerlin, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Bei einem Nies-oder Hustenreiz sollte man die Armbeuge zur Hilfe nehmen, ummöglichst wenig virenhaltige Tröpfchen zu versprühen und die Händefrei von Erregern zu halten. Besonders in den ersten Tagen einerAtemwegserkrankung ist die Menge der ausgeschiedenen Viren sehr groß."Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Stärke der Symptome",sagt Buda. Wer viel hustet und niest, ist also besonders ansteckend.Taschentücher, die nur einmal benutzt werden, sind hygienischer alsvollgeschnaubte Tücher, die mit Erregern durchtränkt sind undmehrfach angefasst werden. Also: reinschnäuzen und sofort entsorgen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell