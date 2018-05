Aufruf zur ersten bundesweiten Falschparker-Aktionswoche vom 28. Mai bis 3. Juni: Bundesregierung muss Bußgelder für gefährliches Falschparken deutlich anheben.

Berlin (ots) - Verkehrsclub VCD und Initiative Clevere Städterufen für die kommende Woche zu Aktionen in ganz Deutschland auf, umdie Gefahr durch Falschparker sichtbar zu machen und das Bewusstseinbei Autofahrern zu schärfen. Bundesregierung muss Bußgelder fürFalschparken, das Radfahrer und Fußgänger gefährdet, auf europäischesNiveau bringen und Aufklärungskampagne starten. Start derAktionswoche in Berlin-Neukölln.Der ökologische Verkehrsclub VCD und die Initiative Clevere Städterufen zur ersten bundesweiten Falschparker-Aktionswoche vom 28. Maibis 3. Juni auf. Ziel der Aktionswoche ist, auf die Gefahr desFalschparkens für Fußgänger und Radfahrer aufmerksam zu machen undhöhere Bußgelder für gefährliches Falschparken zu erreichen. In derkommenden Woche sollen möglichst viele Menschen in ganz Deutschlandfür freie Rad- und Fußwege in ihren Städten eintreten. DieAktivitäten können dabei von Gesprächen mit Menschen, die falschparken, über das Kennzeichnen falschparkender Autos mit gelbenKarten, bis hin zur Anzeige von Falschparkern reichen. In Berlin,Bonn, Münster, Hamburg, Köln, Frankfurt, Hannover, Darmstadt,Magdeburg, Wiesbaden und Halle sind bereits Aktionen geplant.Zweite-Reihe-Parker auf vielbefahrenen Hauptstraßen zwingenRadfahrer zu gefährlichen Ausweichmanövern. Falschparker anStraßenecken nötigen Fußgänger, zwischen den Autos und damit erstspät erkennbar auf die Fahrbahn zu laufen. Durch Falschparker aufRadwegen müssen Radfahrer oft auf Gehwege ausweichen. Das Problem desFalschparkens wird in Deutschland durch viel zu niedrige Bußgelder,mangelnde Kontrollen und den zunehmenden Pkw- und Lieferverkehrverschärft.Wasilis von Rauch, Bundesvorsitzender des VCD: "RücksichtslosesFalschparken stellt eine ernste Gefahr für andere Verkehrsteilnehmerdar, das ist vielen Autofahrern nicht bewusst. Der Verkehr wird durchFalschparker unübersichtlich und unsicher, die Unfallgefahr fürRadfahrer und Fußgänger steigt. Mit der Aktionswoche wollen wir mehrBewusstsein für dieses Problem schaffen und politischen Druckerzeugen. Wir fordern die Bundesregierung auf, deutlich höhereBußgelder für gefährdendes Falschparken einzuführen. In den Kommunenmüssen die Kontrollen wirksam, also flächendeckend und regelmäßigstattfinden." Zusätzlich brauche es eine Aufklärungskampagne, die denAutofahrern die Gefährlichkeit ihres Handelns vermittelt.Mit 15 Euro für Parken an Fußgängerüberwegen oder 20-35 Euro fürFalschparken in zweiter Reihe verfehlen die derzeitigen Bußgelderjegliche abschreckende Wirkung. Zum Vergleich: Für das Fahren ohneFahrkarte im öffentlichen Verkehr muss man ein erhöhtesBeförderungsendgeld in Höhe von 60 Euro zahlen - obwohl keineGefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vorliegt. Im europäischenAusland müssen Falschparker deutlich höhere Bußgelder bezahlen - inDänemark zum Beispiel ab 70 Euro, in den Niederlanden ab 90 Euro undin Spanien sogar bis 200 Euro. Auch die Verkehrsminister der Ländersehen Handlungsbedarf und forderten Mitte April, dass gefährlichesFalschparken "empfindlich sanktioniert" werden sollte. Der VCD unddie Initiative Clevere Städte fordern ein Bußgeld für gefährdendesFalschparken, das deutlich über den 60 Euro für Schwarzfahrer liegenmuss und sich an den fälligen Bußgeldern in der EU orientiert.Heinrich Strößenreuther, Geschäftsführer Initiative ClevereStädte: "Knolle statt Knöllchen: Erst wenn es am Geldbeutel richtigweh tut, wenn 100 Euro oder mehr drohen, ändert sich das egoistischeVerhalten einer Minderheit. Die Initiative Clevere Städte hat in denletzten Jahren zehn Verbände und zwei Bundestagsfraktionen gewinnenkönnen, sich der Forderung nach höheren Bußgeldern anzuschließen."Strößenreuther hatte 2014 eine entsprechende Petition gestartet, die2015 in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingebrachtwurde. Ebenfalls im Jahr 2014 hatte die Initiative Clevere Städte mitihrem "EU-Knöllchen-Report" ein durchschnittliches Bußgeld fürgefährliches Falschparken von acht europäischen Ländern in Höhe vom100 Euro ermittelt.Statt vor allem stationäre Falschparker wie zum Beispiel aufAnwohnerparkplätzen zu kontrollieren, sollten die Ordnungsämtervorrangig im fließenden Verkehr - also auf vielbefahrenen Straßen inzweiter Reihe oder auf Rad- und Fußwegen stehende Falschparkersanktionieren, so die Forderung der beiden Organisationen. Zudemsollten Kommunen mehr Lieferzonen einrichten und deren korrekteNutzung forcieren. Lieferverkehre sollten gebündelt und mehrLieferverkehr auf Lastenräder verlagert werden.Zum Start der Falschparker-Aktionswoche werden am Montag, den28.5. Aktive vom VCD, der Initiative Clevere Städte sowie desVolksentscheids Fahrrad in der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neuköllnwenn nötig in der zweiten Reihe einen Not-Radweg mit rot-weißenVerkehrshütchen einrichten. Der reguläre, neue Radweg wird dortregelmäßig zugeparkt. Die Aktivisten kennzeichnen dort zudemFalschparker mit "Gelben Karten" und Luftballons.Für die Redaktionen: Die Idee zu der bundesweitenFalschparker-Aktionswoche stammt von Marco Gergele von der InitiativeHalle-Verkehrt und wurde zusammen mit der Initiative Clevere Städteangestoßen. Gemeinsam rufen die Initiativen und der VCD zubundesweiten Aktionen auf.Mehr Informationen, weitergehende Forderungen, Aktionsideen undgeplante Aktionen unter:http://ots.de/lduRPPÜbersicht zu den Aktionen in den einzelnen Städten in Deutschlandinkl. 