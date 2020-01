Aufruf zur akuten Winternothilfe für ca. 3.800 Menschen im Flüchtlingscamp Pul-E-Sheena, Afghanistan (FOTO)

Osnabrück (ots) - Seit einigen Wochen ist es in Kabul nachts bis zu -15 Gradkalt. Vor allem in den Flüchtlingslagern setzen die lebensfeindlichenTemperaturen den ausgezehrten Menschen zu. Uns erreichen schlimme Nachrichten.Inzwischen sind einige Menschen wegen der Kälte gestorben. BesondersNeugeborene, Kinder, Frauen und kranke Menschen haben ihr Leben verloren.Laut dem Global Report on Food Crises 2019 leiden ca. 10,6 Millionen Menschenderzeit in Afghanistan unter akutem Hunger vor allem Frauen, Kinder sowie alteund kranke Menschen.In diesem Winter hat der Afghanische Frauenverein bereits im Dezember 2019 eineNothilfeaktion für 300 Familien im Flüchtlingscamp Ghaibi Baba erfolgreichdurchgeführt. Einen Bericht über das Projekt finden Sie unter folgendem Link:http://ots.de/XjOHP1Für die Menschen im Flüchtlingscamp Pul-E-Sheena Nr. 2, das 12 km südöstlich vonKabul liegt, benötigen wir dringende Hilfe. Die Menschen befinden sich in einersehr schlimmen Notlage. Sie haben keine Lebensmittel zur Verfügung und esmangelt an Heizmaterial. Unter lebensbedrohlichen Umständen leben sie unterZelten oder in zum Teil baufälligen Lehmhäusern. Es starben auch schon kleineKinder beim Einsturz.Die Binnenflüchtlinge in dem Camp kommen aus den Provinzen Uruzgan, Helmand,Khandahar, Badachschan, Laghman, Kunduz, Wardak und Jalalabad. Sie haben früherin Peschawar, Pakistan gelebt und sind nach Afghanistan in Ihre Provinzenzurückgekehrt. Als die Unruhen in ihren Provinzen zunahmen und sieFamilienmitglieder und ihre Häuser im Krieg verloren, sind sie an den Stadtrandvon Kabul in dieses Camp geflüchtet. Sie leben zumeist seit ca. 5 Jahren imFlüchtlingscamp Pul-E-Sheena Nr. 2.Damit sie den Winter überleben, verteilt der Afghanische Frauenverein baldLebensmittel wie Mehl, Bohnen, Speiseöl, Tee und Zucker dazu Gaszylinder undDecken an 540 Familien, die am bedürftigsten sind. Ein Paket mit den Hilfsgüternfür eine Familie kostet etwa 70 EUR.Jede Familie erhält im Vorfeld einen Berechtigungsschein, um dann am Tag derVerteilung die Hilfsgüter in Empfang zu nehmen. Eingekauft wird vor Ort.Ab sofort sammelt der Afghanische Frauenverein daher Spendengelder für dasgeplante Nothilfeprojekt im Flüchtlingscamp Pul-E-Sheena. Bitte spenden Siejetzt und helfen Sie einer Familie ihr Überleben zu sichern:http://www.afghanischer-frauenverein.de/so-helfen-sie-uns/#spendenStichwort: Winternothilfe 2020oder per Überweisung auf unser Spendenkonto:Afghanischer Frauenverein e. V.Commerzbank AG KoblenzIBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00SWIFT-BIC: DRES DEFF 570Stichwort: Winternothilfe 2020Pressekontakt:Afghanischer Frauenverein e.V. (AFV)Nadia NashirKatharinenstraße 3249078 OsnabrückTel.: 05 41-4 08 99 96info@afghanischer-frauenverein.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128774/4493780OTS: Afghanischer Frauenverein e. V.Original-Content von: Afghanischer Frauenverein e. V., übermittelt durch news aktuell