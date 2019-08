Aufruf zur Umfrage zum Thema Freiwilligenarbeit: Mitmachen und gewinnen (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) -In ihrer zweiten Online-Umfrage zum Thema Freiwilligenarbeitmöchte das Informationsportal Freiwilligenarbeit.de wissen, wo undwie sich Volunteers ehrenamtlich engagieren. Die Befragung hat dasZiel, aussagekräftige Daten über die Einstellungen von Volunteers zuerheben, die im Ausland Freiwilligenarbeit leisten.Freiwilligenarbeit.de ruft zum Mitmachen auf unterhttps://www.freiwilligenarbeit.de/umfrage-2019Der Fragebogen richtet sich an junge Menschen, die sich freiwilligim Ausland engagieren möchten. Die Umfrage dauert 10 Minuten undläuft bis zum 30. September 2019. Als Dankeschön für die Teilnahmewerden Gewinne im Gesamtwert von über 800 Euro verlost. Hauptgewinnist ein Apple iPad Air. Für jeden 100. Teilnehmer pflanztFreiwilligenarbeit.de einen neuen Baum in ihrem eigenenAuslandszeitwald bei Treedom.Einen besonderen Schwerpunkt setzt die diesjährige Befragung aufdie Frage, ob die aktuelle Diskussion über den Klimawandel dasReiseverhalten von Volunteers beeinflusst. Schätzungen zu Folgebrechen im Jahr mehr als 30 000 Volunteers aus Deutschland auf, um imAusland Freiwilligenarbeit zu leisten. An der ersten Umfrage im Jahr2016 nahmen mehr als 1.700 Personen teil.Zudem möchte Freiwilligenarbeit.de im Detail wissen: In welchensozialen Bereichen und in welchen Ländern wollen sich Freiwilligeengagieren? Was sind ihre Motive? Wie bewusst und kritisch setzen siesich mit dem Thema Freiwilligenarbeit auseinander? Wissen sie, warumFreiwilligenarbeit Geld kostet? Hat die aktuelle Klima-Diskussioneinen Einfluss auf die Wahl der Länder bei der Auslandszeit? Fallsja, wollen sich mehr Freiwillige lieber in Europa als auf einemfernen Kontinent engagieren? Ist ihnen die Nachhaltigkeit bei derWahl des Hilfsprojekts wichtig? Wollen sie ihre Freiwilligenzeitlieber selbst organisieren oder über eine Organisation? Sind es immernoch mehrheitlich Abiturienten, die Freiwilligenarbeit leistenmöchten?Das Portal ist keine Freiwilligenorganisation. Es hat sich zumZiel gesetzt, nachhaltige Standards für die Freiwilligenarbeit zusetzen. Deshalb werden nur geprüfte und ethisch sinnvolle Projekteauf der Vergleichsplattform https://www.freiwilligenarbeit.deveröffentlicht."Mit unserer Plattform möchten wir angehenden VolunteersEntscheidungshilfen und Informationen anbieten", sagt Christian Wack,Head of Volunteering bei der INITIATIVE auslandszeit. "Denn leiderentsprechen immer noch nicht alle Hilfsprojekte von einigenOrganisationen nachhaltigen Zielen. Es gibt immer noch viele Angebotevon fragwürdiger Qualität und Berichte über Missstände," kritisiertChristian Wack. Aus dem Grund haben führendeFreiwilligenorganisationen einen Round Table gegründet. Sieverpflichten sich, nur Projekte anzubieten, die Nachhaltigkeit,Qualität und Seriosität bieten.Kontakt: Christian Wack, Freiwilligenarbeit.de, Berliner Str. 36,33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel. 05242/405434-3, E-Mail:info@freiwilligenarbeit.de, https://www.freiwilligenarbeit.deÜber die Informationsportale:Die INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigenInformationsportal-Netz-werken zum Thema Auslandsaufenthalt imdeutschsprachigen Internet. Sie wurde 2008 gegründet und verfolgt dieEntwicklungen rund um die Themen Ausland, Bildung, Fremdsprachen,Reisen und Tourismus. Insgesamt sind unter dem Dach der Initiativeverschiedene OnlineFachportale vereint, die monatlich von über500.000 Besuchern genutzt werden.Das Fachportal Freiwilligenarbeit.de ist eine große, unabhängigeInformations- und Vergleichsplattform zum Engagement im Ausland, aberkeine Freiwilligenorganisation. Das Team stellt Informationen rund umeinen Auslandsaufenthalt als Volunteer. Es bietet entsprechendeVorbereitungsmöglichkeiten und stellt passende und sinnvolle Projektevor.Pressekontakt:Redaktionsbüro Beatrix Polgar-StüweSchillingsrotter Str. 750996 Kölnmail@polgar-stuewe.deTel.: 0221 9352940Original-Content von: INITIATIVE auslandszeit GmbH, übermittelt durch news aktuell