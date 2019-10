Berlin (ots) - Netzexpert*innen rufen dazu auf, übermächtigenInternetkonzernen die Kontrolle über das Internet zu entreißen und indie Hand der Nutzer*innen selbst zu legen. Ein entsprechendes"Manifest zur Selbstermächtigung" [1] haben die Abgeordneten Dr.Patrick Breyer (Piratenpartei), Anke Domscheit-Berg (Linke), SaskiaEsken (SPD) sowie Vertreter*innen der Zivilgesellschaft wie PeterSchaar und Marina Weisband vorgelegt."Vertrauenswürdige Alternativen zum Überwachungskapitalismusexistieren längst. Um ihnen aber zum Durchbruch zu verhelfen, müssendie Platzhirsche wie Facebook zur Öffnung ihrer Plattformen gezwungenwerden", fordert Mitunterzeichner Patrick Breyer. "Nur so können ihreNutzer plattformübergreifend kommunizieren und auch nach einemPlattformwechsel in Kontakt mit ihrem sozialen Umfeld bleiben."Das Manifest im Wortlaut:Holen wir uns das Web zurück! Ein Manifest zur Selbstermächtigungder Internet-Nutzer*innenDas Internet im Jahre 2019Das Internet ist für viele Menschen eine virtuelle Heimatgeworden. Sie pflegen dort Freundschaften und Kontakte, sie suchenund geben Rat, diskutieren über Kunst, Kultur und Persönliches,teilen Fotos, arbeiten zusammen, kaufen ein, spielen, verabredensich. Kurz: Sie kommunizieren.Allerdings ziehen wenige attraktive, kommerzielle Plattformenimmer mehr Nutzer*innen an. Sie erhalten damit eine Monopolstellungund bedenkliche Macht, indem sie persönlichste Daten ansammeln undgewinnbringend nutzen. Das ist ihr Geschäft. Die Nutzer*innen stehenindes vor der Wahl, entweder den Betreibern ihre Daten anzuvertrauenoder von den Plattformen und damit von einem signifikanten Teil ihressozialen Umfeldes ausgeschlossen zu werden. Das angesammelte Wissender Plattformbetreiber ist Macht, verliehen von den Nutzer*innen.Dieses Wissen ermöglicht den Betreibern, weit über das Internethinaus Menschen zielgerichtet zu manipulieren, sei es, um sie zumKauf von Produkten zu bewegen oder um ihr Verhalten im politischenRaum zu beeinflussen. Dieses Machtinstrument steht neben denBetreibern selbst jedem zur Verfügung, der dafür zahlt oder, wiestaatliche Stellen, Druck auf die Betreiber ausüben kann. Auch fürverantwortungsvolle Betreiber gilt: Vorstände können wechseln, Firmenaufgekauft, Richtlinien und gesetzliche Rahmenbedingungen geändertwerden. Darum sind zentralisierte Plattformen grundsätzlich nichtvertrauenswürdig. Zuverlässig vertrauen kann man nur auf technischsichergestellten Datenschutz.Die Vision: Das Internet der ZukunftDas Internet ist heute schon dezentral und kooperativ angelegt,resistent gegen Zentralismus, Zwang und Zensur. Jede*r kann dort eineeigene Webpräsenz gestalten und frei und selbstbestimmt Herr überseine Daten sein.Das freiheitliche, demokratische Internet der Zukunft verfügt aberzusätzlich über alltagstaugliche Technologie, die Vertraulichkeit derKommunikation im Sinne von Privacy by Design ganz selbstverständlichtechnisch realisiert. Denn die Internetnutzer*innen der Zukunft sindsich des Wertes persönlicher Daten bewusst und gehen sorgfältig damitum. Dadurch schützen sie sich selbst und ihre Mitmenschen voraktuellen und zukünftigen Gefahren. Denn sie wissen, dass Daten, dieheute harmlos erscheinen, morgen hoch problematisch sein können.ManifestWir, die Unterzeichner*innen dieses Manifests, sind der festenÜberzeugung, dass das Internet durch die Nutzer*innen in Besitzgenommen werden kann und muss. Dazu braucht es vertrauenswürdigeKommunikationstechnologie, welche:- Die Privatsphäre und die Rechte der Nutzer*innen auf technischemWege definitiv sicherstellt.- In Leistung und Funktion den Nutzer*innen keine Kompromisseabverlangt.- Unter einer anerkannten Free and Open Source Lizenz entwickeltwird.- Dezentral, kollektiv und ausschließlich von den Nutzer*innenselbst betrieben wird.- Sicheren Datenschutz bei Inhalts- und Metadaten gewährleistet.- Sehr einfach zu installieren und zu bedienen ist.- Interoperabilität mit anderen Plattformen und einen Umzug vonProfilen schnell, einfach und überzeugend ermöglicht.Wir rufen alle Internet-Nutzer*innen auf, sich mit dem Ziel derEtablierung vertrauenswürdiger Kommunikationstechnologien zuorganisieren und diese breit zu nutzen! Wir rufen alleSoftware-Entwickler*innen auf, vertrauenswürdigeKommunikationstechnologie verfügbar zu machen! Wir rufen alleEntscheidungsträger*innen auf, vertrauenswürdigeKommunikationstechnologie zu fördern! Wir rufen alle Lehrenden undKunstschaffenden auf, Bewusstsein zu schaffen für den Umgang mitpersönlichen Daten! Nehmen wir unsere Geschicke selbst in die Hand!Initiatoren:- Jorgo Ananiadis (Politiker und Netzaktivist)- Kai Bösefeldt (Software-Entwickler, Initiator desStraightway-Projektes)- Dr. Patrick Breyer (Mitglied des Europaparlaments)- Anke Domscheit-Berg (Mitglied des Deutschen Bundestages)- Saskia Esken (Mitglied des Deutschen Bundestages)- Adrienne Fichter (Journalistin)- lic. iur. Viktor Györffy (Rechtsanwalt)- Michael Hausding (Vorstand Internet Society Switzerland)- Dr. Andrea Herrmann (Vertretungsprofessorin an der FH Dortmund;Herrmann & Ehrlich)- Hernâni Marques (Stiftungsrat pep foundation)- Piratenpartei CH- Peter Schaar (Vorsitzender der Europäischen Akademie fürInformationsfreiheit und Datenschutz (EAID), Berlin;Bundesbeauftragter für den Datenschutz und dieInformationsfreiheit a.D. (2003-2013))- #TEAMHUMAN- Marina Weisband (Publizistin, Künstlerin)- Peter Welchering (Journalist)Quellen/Fußnoten: [1] https://webisours.github.io/?lang=de