Aufruf an tausende Parlamentarier gegen Einsatz von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten

München (ots) - Humanity & Inclusion (die Dachorganisation, zu derHandicap International Deutschland gehört) startet eineinternationale parlamentarische Initiative. Die acht nationalenVereine von HI haben in den letzten Tagen einen gemeinsamen Brief aninsgesamt 4.500 Parlamentsabgeordnete ihrer Länder geschickt. Darinfordern sie die Abgeordneten auf, sich gegen den Einsatz vonExplosivwaffen in bevölkerten Gebieten (EWIPA = explosive weapons inpopulated areas) einzusetzen. 92 Prozent der Opfer bei derartigenEinsätzen sind Zivilist/-innen. Die Aktion findet in Belgien,Deutschland, Frankreich, Kanada, Luxemburg, UK, USA und der Schweizstatt.HI will zum einen die Politiker/-innen auf die humanitäreKatastrophe aufmerksam machen. Zum anderen fordert HI dazu auf, diePetition "Stop Bombing Civilians"(www.change.org/p/stop-the-bombing-of-civilians) zu unterschreiben.Schließlich sollen die Abgeordneten Druck auf die Regierungen dergenannten Länder ausüben, um gegen diese barbarische Praxisvorzugehen.In aktuellen Konflikten werden immer wieder Wohngebietebombardiert und mit Explosivwaffen beschossen. Dies hat katastrophaleFolgen für die Zivilbevölkerung: Todesfälle, Verstümmelungen,psychologisches Trauma, Flucht, Zerstörung lebenswichtigerInfrastrukturen wie Krankenhäuser und Schulen, Gebiete, die durchexplosive Kriegsrückstände verseucht sind usw.So waren beispielsweise mehr als 800.000 Menschen gezwungen,während der Militäroffensive auf die irakische Stadt Mossul zwischenOktober 2016 und Juli 2017 vor den Explosivwaffeneinsätzen zufliehen. Es wird geschätzt, dass explosive Überreste in mehr als 8Millionen Tonnen Schutt verteilt sind, was die Rückkehr derBevölkerung und den Wiederaufbau der stark zerstörten Stadtbehindert. In Syrien wurden Städte wie Kobane, Rakka oder Homs durchden intensiven Einsatz von Sprengwaffen zerstört. Es wird Jahrzehntedauern, bis sie dekontaminiert und wieder aufgebaut sind.92 Prozent der Opfer von Explosivwaffeneinsätzen in bevölkertenGebieten, vor allem in Städten, sind Zivilisten: Männer, Frauen undKinder, die verzweifelt versuchen, der Gewalt zu entkommen. Das istinakzeptabel. Die Staaten müssen das humanitäre Problem erkennen, dassich aus diesen Einsätzen ergibt. Sie müssen sich verpflichten,politische Lösungen zu finden, um diese Praxis zu beenden undsicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung vor den Folgen des Kriegesbestmöglich geschützt wird, wie es das humanitäre Völkerrechtverlangt.Der international laufende Prozess zum Schutz von Zivilist/-innenvor EWIPAAuf verschiedenen internationalen Ebenen gibt es derzeitInitiativen gegen EWIPA. So setzt sich ein Zusammenschluss von 31NGOs, genannt INEW (Internationales Netzwerk Explosivwaffen), für denbesseren Schutz von Zivilist/-innen ein. HI ist eine derGründungsorganisationen und gestaltet INEW aktiv mit. Außerdem hat inden letzten Jahren eine Gruppe von 12 Staaten Elemente für denEntwurf einer politischen Erklärung über den Schutz vonZivilist/-innen vor dem Einsatz von EWIPA erarbeitet. Dieser Prozessfand die Unterstützung des UN-Generalsekretärs und wurde in seinenBerichten über den Schutz von Zivilist/-innen in bewaffnetenKonflikten erwähnt und als eine der Prioritäten in der letzten UNSGAbrüstungsagenda festgelegt.Aktivitäten DeutschlandsDer aktuelle Koalitionsvertrag in Deutschland enthält einenPassus, der den Einsatz von Explosivwaffen in dicht besiedeltenGebieten verurteilt. Darüber hinaus hat Deutschland 2018 dieInitiative "EWIPA talks" gestartet, um die Thematik im Rahmen der UN-Konvention über bestimmte konventionelle Waffen (CCW) auf dieinternationale Agenda zu bringen. Die Initiative bestand 2018 auszwei Workshops, bei denen Erfahrungen ausgetauscht und Maßnahmenbesprochen wurden, wie Staaten ihr militärisches Vorgehen anpassenkönnen, um zivile Schäden und Opfer zu minimieren.Parlamentarier als HI-Botschafter gegen EWIPAHandicap International begrüßt dieses wichtige Engagement underwartet, dass dem weitere Schritte folgen werden, umsicherzustellen, dass zumindest der Einsatz von Explosivwaffen mitFlächenwirkung in bevölkerten Gebieten beendet und dieZivilbevölkerung wirkungsvoll geschützt wird.Ein stärkeres Engagement von Parlamentarier/-innen soll die nötigeTransparenz und die Verbindung zur Bevölkerung herstellen und denEinsatz gegen EWIPA intern vorantreiben. Parlamentarier/-innenkönnten auch länderübergreifend gemeinsam für diese wichtigenhumanitären Ziele werben, z.B.in öffentlichen Statements,Regierungsanfragen, parlamentarischen Veranstaltungen und anderenMitteln, die das Thema EWIPA auf die politische Agenda bringen.Handicap InternationalZur Organisation: Handicap International ist eine unabhängigegemeinnützige Organisation. Sie unterstützt weltweit Menschen mitBehinderung und andere besonders schutzbedürftige Menschen, um derenLebensbedingungen zu verbessern. HI interveniert bei Armut undsozialer Ausgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. DieGrundpfeiler ihrer Arbeit sind Menschlichkeit und Inklusion.Auf völkerrechtlicher Ebene kämpft die Organisation gegen dieMissachtung der Menschenrechte, den Gebrauch von Landminen undStreubomben sowie Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. HandicapInternational Deutschland ist Mitglied des globalen NetzwerkesHumanity & Inclusion (ehem. Handicap International), das dieUmsetzung der Programmarbeit verantwortet.HI ist eines der sechs Gründungsmitglieder der InternationalenKampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 denFriedensnobelpreis erhalten hat. Außerdem ist HI Mitglied desInternational Network on Explosive Weapons (INEW), einer von HandicapInternational mitgegründeten Koalition aus NGOs, die gegen denEinsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten eintritt.