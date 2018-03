Mainz (ots) -ZDF-Reporter und Sport-Moderator Jochen Breyer fühlt Deutschlanderneut den Puls. Zum Start der Fußball-WM 2018 wird er in einerDokumentation der Frage nachgehen, was für die Menschen deutsch istund zu Deutschland gehört. Heute, am Freitag, 23. März 2018, startetder Aufruf in den sozialen Netzwerken. Bis Sonntag, 1. April 2018,sind unter dem Hashtag #wasfuermichdeutschist die Einschätzungen derZuschauer und User zu diesem Themenfeld gefragt. Protagonisten fürdie ZDF-Dokumentation werden unter denjenigen ausgewählt, die auf denAufruf melden.Wenn sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Juniaufmacht, ihren WM-Titel zu verteidigen, werden viele gebannt vor demFernseher sitzen, die Nationalhymne singen, Schwarz-Rot-Gold auf ihreWangen malen. Und mancher fragt sich da: Was ist denn überhauptdeutsch? Gehört dazu, dass Fußball-Profis die Nationalhymnemitsingen? Muss man einen deutschen Pass haben, um sich deutsch zufühlen? In welchen Momenten, in welchen Alltagssituationenmanifestiert sich für wen deutsche Identität? Unter dem Hashtag:#wasfuermichdeutschist, der über die ZDF-Kanäle auf Facebook undTwitter gespielt wird, sind dazu Antworten gefragt.In den Wochen vor der Bundestagswahl 2017 war Jochen Breyererstmals "am Puls Deutschlands" unterwegs. Viele Zuschauer fühltensich im vergangenen Jahr vom Hashtag #wasmichandeuschlandstoertangesprochen - Tausende Mails, Postings und Kommentare kamenzusammen. Die am häufigsten genannten Themen griff das Filmteam auf.Jochen Breyer besuchte einige der Menschen, die ihm geschriebenhatten:Aus dem Mosaik der Gespräche entstand so ein spannendes BildDeutschlands kurz vor der Wahl.https://zdf.de/dokumentation/am-puls-deutschlandshttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/hashtag/wasfuermichdeutschisthttps://facebook.com/hashtag/wasfuermichdeutschisthttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell