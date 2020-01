Aufruf an afrikanische Startup-Unternehmer: Bewerben Sie sich für das Entrepreneurship-Programm der Tony-Elumelu-Stiftung 2020

Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) -- Sechstes Programmjahr und zehnter Jahrestag der Gründung zeigenbedeutende Verbesserungen des TEF Entrepreneurship Programme auf- Schaffung einer personalisierten Unternehmerreise für Antragstellerund stark verbesserter Zugang zu Programm und Wissensbasis- Bewerbungen über TEFConnect, Afrikas größtes digitalesUnternehmernetzwerkDie Tony Elumelu Foundation (TEF) hat ihr Bewerbungsportal (www.tefconnect.com)für Bewerbungen von afrikanischen Unternehmern aus allen afrikanischen Ländernfür die Kohorte 2020 des Tony Elumelu Entrepreneurship Programme geöffnet. ImJahr 2019 profitierten 3.050 afrikanische Unternehmer von dem Programm, eineZahl, die sich 2020 deutlich erhöhen wird.Das TEF Entrepreneurship Programm steht Jungunternehmern mit innovativenGeschäftsideen oder Unternehmen, die seit weniger als 3 Jahren bestehen, injedem Sektor aus ganz Afrika offen. Das Programm steht für das100-Millionen-Dollar-Engagement des afrikanischen Investors und PhilanthropenTony O. Elumelu, in 10 Jahren 10.000 Unternehmer zu stärken, mit dem Ziel,Millionen von Arbeitsplätzen und neue Einnahmen auf dem Kontinent zu schaffen.Das Programm setzt die Philosophie des afrikanischen Kapitalismus von HerrnElumelu um, die den Privatsektor als Katalysator für die wirtschaftlicheTransformation Afrikas positioniert, sowie einen Investitionsansatz, der dieSchaffung von sozialem und wirtschaftlichem Wohlstand wertschätzt.Zum Gedenken an ihr 10-jähriges Bestehen wird die Stiftung weitereVerbesserungen des Programms ankündigen, die zusätzliche Vorteile für Afrikasschnell wachsende junge Bevölkerung bieten. Die Änderungen im TEFEntrepreneurship Programme 2020 betonen eine personalisierte Unternehmerreisefür jeden Bewerber und die Öffnung der Plattform, um eine höhere Anzahl anausgebildeten Personen zu gewährleisten, wodurch die Wirkung und Reichweite desProgramms verstärkt wird. In nur fünf Jahren hat das Programm über 9.000Begünstigte aus allen 54 afrikanischen Ländern mit Schulungen, Mentoren undStartfinanzierung unterstützt.Bei der Vorstellung des TEF Entrepreneurship Programme 2020 sagte IfeyinwaUgochukwu, CEO der Tony Elumelu Stiftung: "Die Transformation Afrikas beginntmit der Stärkung unserer jungen afrikanischen Unternehmer. Mit den jüngstenVerbesserungen unseres Programms und der wachsenden Liste unserer Partnersteigert die Tony-Elumelu-Stiftung ihre Wirkung auf dem gesamten Kontinenterheblich. Wir ermutigen alle afrikanischen Unternehmensgründer in den 54afrikanischen Ländern, sich für das Programm zu bewerben, da wir weiterhin dieallerbesten Ideen fördern, die dringend benötigte Arbeitsplätze und Einnahmenauf dem Kontinent schaffen werden."Das mehrsprachige Anwendungsportal ist vom 1. Januar bis zum 1. März 2020 aufTEFConnect.com, der digitalen Vernetzungsplattform für afrikanische Unternehmer,geöffnet.(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1061339/TEF_2017_Wrap.jpg)Pressekontakt:Ifesinachi Okpaguifesinachi.okpagu@tonyelumelufoundation.org+234-1-2774641-5Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122840/4484082OTS: The Tony Elumelu Foundation (TEF)Original-Content von: The Tony Elumelu Foundation (TEF), übermittelt durch news aktuell