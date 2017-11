Mailand (ots/PRNewswire) -SportBusiness International ruft zu Vorschlägen für eineaufregende neue Auszeichnung auf.Mailand, Italien, 9. November 2017 /Lapresse/Die Auszeichnung "The SportBusiness Executive of the Year Award"wird mit Beginn dieses Dezembers 20 führende Geschäftsleute ehren,die höchst beeindruckende Ergebnisse für ihre Unternehmen erreichtund in der internationalen Sportbranche im Laufe der vergangenen 12Monate neue Maßstäbe gesetzt haben.Wenn Sie oder jemand aus Ihrem Unternehmen über ein "annusmirabilis" (Glücksjahr) berichten oder einen bedeutendenGeschäftsabschluss feiern möchten, dann möchte SportBusinessInternational von Ihnen hören.Eine Jury aus Experten (siehe unten) wird aus den eingegangenenVorschlägen die beeindruckendsten Kandidaten auswählen und über die20 Spitzenkandidaten wird in einer besonderen Gedenkausgabe berichtetwerden. Die Ausgabe wird online und in der Dezember-Ausgabe vonSportBusiness International veröffentlicht und wird massiv über allesozialen Medien der SportBusiness Group vermarktet werden.Die Auszeichnungen werden Ihren Unternehmen starkeMarketing-Unterstützung bieten und können als objektive externePrüfung Ihrer Unternehmensstrategie betrachtet werden. Indem Sie denJuroren gestatten, die Erfolge Ihres Unternehmens zu bewerten, könnenSie einschätzen, wie erfolgreich Ihr Jahr im Vergleich zu IhrenKollegen und zu Ihren Wettbewerbern war.Die Auszeichnungen stehen allen Führungskräften in derinternationalen Sportbranche offen. Es kann sich um Einzelpersonenaus Full-Service-Agenturen, Sponsoren-Agenturen, Medienagenturen,Rundfunkanstalten, Medienunternehmen, Föderationen, Teams oder Ligenhandeln. Darüber hinaus stehen die Auszeichnungen auch Stadien,Sportanlagenmanagern, Beraterfirmen und E-Sport-Managern offen.Der Eingabeprozess(http://www.surveymonkey.co.uk/r/execoftheyear17) ist so konzipiert,dass er so einfach wie möglich ist und Ihnen nicht zu viel Zeitabverlangt.Die Jury von "The SportBusiness Executive of the Year":Ben Cronin, Herausgeber, SportBusiness InternationalRichard Clarke, Digitalkorrespondent, SportBusiness InternationalSophie Morris, Milharbour MarketingJeremy Edwards, ActivativeWilliam Field, Prospero StrategyMark Dreyer - China-Korrespondent, SportBusiness InternationalRobin Jellis, Herausgeber, TV Sports MarketsMark Burns, Gründer und Herausgeber, Sport Business Chronicle, USAWenn Sie eine Führungskraft aus Ihrem Unternehmen nominierenmöchten, klicken Sie bitte auf den Link unten und füllen Sie dasBewerbungsformular (https://www.surveymonkey.co.uk/r/execoftheyear17)vor dem 16. November aus. Alle Eingaben werden streng vertraulichbehandelt.https://www.surveymonkey.co.uk/r/execoftheyear17Pressekontakt:Telefon: +44-(0)20-7265-4100E-Mail: ben.cronin@sportbusiness.comSportBusiness Group133 Whitechapel High StreetLondonE1 7QAOriginal-Content von: Lapresse, übermittelt durch news aktuell