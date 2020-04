Erfurt (ots) - Erstmals entscheiden 2020 ausschließlich Kinder über Nominierung und Preisträger*in des "Kindertiger" - dem mit 20.000 Euro höchstdotierten Drehbuchpreis für Kinderfilmstoffe. Die von VISION KINO und KiKA vergebene Auszeichnung ermöglicht die Entwicklung eines neuen Kinder- oder Jugendfilmdrehbuchs. Das KiKA-Medienmagazin "Timster" sucht fünf Jurymitglieder.Für die Teilnahme am diesjährigen "Kindertiger" können Autor*innen, Produzent*innen oder Verleiher*innen noch bis zum 30. April 2020 deutschsprachige Drehbücher von Kinderfilmen einreichen. In einem ersten Schritt nominieren die FBW-Jugend Filmjurys Berlin und Erfurt aus allen Einreichungen drei Drehbücher. Anschließend kürt eine KiKA-Kinderjury den oder die Gewinner*in.Bewerbung für Kinderjury bis zum 12. Juni 2020Moderator Tim vom KiKA-Medienmagazin "Timster" (KiKA/NDR/rbb) sucht fünf Mädchen und Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren, die als Mitglied in der "Timster"-Kinderjury mitwirken wollen. Bis zum 12. Juni kann man sich auf https://www.kika.de/timster/sendungsinfo/timster-kindertiger-100.html für diese verantwortungsvolle Aufgabe bewerben. Die Kinderjury trifft sich voraussichtlich vom 9. bis 11. Oktober 2020 mit Tim in Erfurt, um gemeinsam über das beste Drehbuch zu entscheiden.Die feierliche Preisverleihung des "Kindertigers" findet im Rahmen des Kongresses "Vision Kino 20" am 25. November 2020 in Erfurt statt. Weitere Informationen zum Drehbuchpreis "Kindertiger" finden Sie unter https://www.visionkino.de/projekte/drehbuchpreis-kindertiger/ .Pressekontakt:Vision Kino gGmbH - Netzwerk für Film- und MedienkompetenzGabriele BlomeGroße Präsidentenstr. 9, 10178 BerlinTel.: 030 - 27577 572 - Fax: 030 - 27577 570kindertiger@visionkino.de http://www.visionkino.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4570339OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell