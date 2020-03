Aufruf: Bitte helfen Sie unseren SchülerInnen in Afghanistan, sich und ihre Familien vor Corona zu schützen (FOTO)

Osnabrück (ots) - Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in Afghanistan leider von Tag zu Tag. Vor allem die derzeit zurückkehrenden Flüchtlinge aus dem benachbarten Land Iran tragen zur Ausbreitung bei. Es mangelt an Aufklärung und viele arme Familien können es sich aufgrund steigender Preise nicht mehr leisten, sich Seife und andere Hygieneartikel zu kaufen.Bald jedoch beginnt der Unterricht an unseren Schulen in den Provinzen Kabul, Ghazni und Kunduz. Um die Kinder besser vor dem Corona-Virus zu schützen und seine Ausbreitung zu verlangsamen, starten wir ein Hygiene-Nothilfeprogramm. Allen SchülerInnen und LehrerInnen möchten wir zum Schulstart ein Gesundheitspaket mit Seife, Desinfektionsmittel, einem Wasserbehälter und Infomaterial zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen rund um Corona ermöglichen.Unsere Lehrerteams sollen zudem gleich bei Schulbeginn an allen unseren Schulen Aufklärungskampagnen zu den wichtigsten Vorsorgeregeln durchführen.Um diese spontane Nothilfe leisten zu können und die SchülerInnen und Lehrerinnen unserer Einrichtungen damit zu schützen, bitten wir um Ihre Unterstützung.Ein Hygiene-Paket für eine Familie wird 15 Euro kosten. Bitte helfen sie uns, alle der uns anvertrauten etwa 3.000 Kinder und ihre Familie mit dieser Hilfe zu erreichen .Sie leisten auf diese Weise einen wichtigen Beitrag und helfen, jene zu schützen, die sonst dem Corona-Virus nichts entgegenzusetzen haben.Wir danken Ihnen von Herzen und wünschen Ihnen in dieser schwierigen Zeit alles Gute.Nutzen Sie für Ihre Hilfe unser Online-Formular unter:www.afghanischer-frauenverein.de/so-helfen-sie-uns (https://177168.seu2.cleverreach.com/cp/46961374/9affca0939cb-q822up)Stichwort: Saubere Hände gegen Coronaoderper Überweisung auf unser Spendenkonto:Afghanischer Frauenverein e. V.Commerzbank AG KoblenzIBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00SWIFT-BIC: DRES DEFF 570Stichwort: Saubere Hände gegen CoronaPressekontakt:Afghanischer Frauenverein e.V. (AFV)Nadia NashirKatharinenstraße 3249078 OsnabrückTel.: 05 41-4 08 99 96info@afghanischer-frauenverein.de http://www.afghanischer-frauenverein.dehttp://www.instagram.com/afghanischer_frauenvereinhttp://www.instagram.com/afghan_womens_associationWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128774/4561212OTS: Afghanischer Frauenverein e. V.Original-Content von: Afghanischer Frauenverein e. V., übermittelt durch news aktuell