Aufrollbare Fernseher und Handys, mit integrierter Zukunft / Highlights & Trends der PREVIEW im Vorwege der IFA

Hamburg (ots) - Displays zum Aufrollen, AR / VR, KI und MachineLearning werden unsere Handys - zehn Jahre nach der iPhone-Einführung- grundlegend verändern. Wie das weltweit erste Smartphone, das AR-und VR-Erlebnisse bietet, beispielsweise völlig neueKundenerfahrungen bringt, war auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEWbereits live zu erleben. Die bekannte Presse-Vorschau anlässlich derIFA bot aber noch eine Vielzahl weiterer Produkt-Premieren,Highlights und Trends, vom Handy als Wohnungsschlüssel über Licht,mit dem man sprechen kann, oder die weltweit erste Drohne, die sichkinderleicht per Gestik steuern lässt. Eine Auswahl spannenderNeuheiten, Fotos, Berichte und Audios bietet das Tech- &Recherche-Portal PREVIEW online unter www.pre-view-online.com.Hightech zum Abheben präsentierte die KD Group auf der DIGITALLIFESTYLE PREVIEW mit der Aura. Die weltweit erste Drohne, die sichper Gestik steuern lässt. Dabei hat der Hersteller die Technik soeinfach und intuitiv gestaltet, dass schon Sechsjährige zumSuperhelden werden. Ein perfektes Geschenk für Kids.Weltneuheit verzaubert: ASUS Zenfone ARMit dem Zenfone AR bringt ASUS jetzt ein wahres Super-Phone in denMarkt, das einen nicht nur in virtuelle Welten verzaubern kann. Esist das weltweit erste Smartphone, das die beidenGoogle-Basis-Technologien Daydream und Tango beherrscht. Dasbedeutet: Den Nutzern stehen ab sofort Augmented- (AR) undVirtual-Reality (VR) auf Knopfdruck zur Verfügung. Wie ASUSbeeindruckend auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW demonstrierte,eröffnet das extrem dünne und formschöne Handy völlig neue Welten.Zum Beispiel macht das Handy den Kauf eines Neuwagens jetzt zumFamilienerlebnis im Wohnzimmer. Das Smartphone mit eingebauterZukunft wird sicher ein Verkaufsschlager im Ordergeschäft zumWeihnachtsfest.Handys zum AufrollenZehn Jahre nach Einführung des iPhones kommen jetzt flexibleDisplays zum Falten und Rollen und endlich lange Akkulaufzeiten. Mitwelchen Mobilfunk-Neuheiten wir in naher Zukunft noch rechnen dürfen,wird einer Studie von Deloitte und Bitkom über die Zukunft desSmartphones zu entnehmen sein, die zur IFA vorgestellt wird. DieBesucher der DIGITAL LIFESTYALE PREVIEW hatten in Hamburg und Münchennatürlich schon vorab die Möglichkeit, exklusive Informationen überdiesen extrem dynamischen Markt zu erhalten. Den Audio-Mitschnittdieser aufsehenerregenden PREVIEW-Keynote hören Sie ebenfalls überdas Tech- & Recherche-Portal-PREVIEW online (www.pre-view-online.com)Daten für die EwigkeitVerbatims neue Speicherdisk verfügt über eine durchschnittlicheLebensdauer von mehr als 1.000 Jahren. Das Datenwunder nimmt satte100 GB auf.Klangwunder bei Roberts RadioNostalgie und Spitzen-Technologie in Einem - das bieten die neuenVintage Radios von Roberts Radio. Das Modell R100 verfügt überUKW-/DAB-/DAB+- und Internet-Radio - und auch Bluetooth-Streaming istdamit kein Problem mehr.Voll auf HD-Empfang getrimmtDie neuen HD+ Satelliten Receiver von STRONG bringen alle Vorteiledes digitalen Fernsehens mit sich. Das HD+ Paket umfasst derzeit 23private und mehr als 30 Free-To-Air Sender in High Definition.e-Q3 zeigt das Haus der ZukunftIm vernetzten Haus kommunizieren die Geräte autonom miteinander,ohne dass der Mensch eingreift. Was bislang noch ein Zukunftstraumwar, wird bei e-Q3 zur Realität. Die Stiftung Warentest kürte gleichzwei Produkte aus der Reihe Homematic IP zu Testsiegern.Mit dem Licht sprechen - Leucht-Revolution im WohnzimmerDie smarten Leuchten von LEDVANCE zaubern aus einer gewöhnlichenBeleuchtung ein stimmungsvolles Licht. Die Steuerung erfolgt bequemüber Siri, der Sprachsteuerung von Apple. Der Verkauf der trendigenLichtprodukte startet pünktlich zur IFA.Kostenfreier Rundum-Schutz im SmartHomeSmart Home-Komponenten sind häufig unsicher. Zum Stopfen derSicherheitslücken bietet der Sicherheitsspezialist Sophos Technologyseine Lösung "Home Use Firewall" kostenfrei für alle Privatanwenderan.Fernüberwachung mit SmartfrogMit der Videoüberwachung für Heim- und Kleinbüros von Smartfrogkann der Anwender per Smartphone ganz leicht seine Räume inspizieren,egal, wo er sich gerade aufhält. Die Lösung besteht aus einemkompletten System, einer IP-Kamera, einer App und einemVideo-Cloud-Speicher. Das in sich verzahnte Konzept kam bei denJournalisten der PREVIEW so gut an, dass sie Smartfrog mit demPREVIEW-Award ehrten, den Medienpreis für Innovationen.Alarmsystem für JedermannDas Alarmsystem Gigaset elements ist eine sichere und zuverlässigeLösung, um die eigenen vier Wände optimal vor Einbruch und Feuer zuschützen. Es lässt sich kinderleicht mit einer Hue-Bridge von Philipsverbinden. In der iOS-App von Elements ist die Funktion bereitsfreigeschaltet.Steuerzentrale für das intelligente HausiHaus macht das SmartHome mit einem zentralen digitalenKnotenpunkt für das vernetzte Zuhause und das Internet der Dinge(IoT) einfach. Über die Steuerzentrale verstehen sichTürschließanlage, Licht, Jalousie und Stereo-Anlage auchherstellerunabhängig problemlos. Nun gehören auch AppleHomeKit-kompatible Geräte zum smarten Ökosystem von iHaus.Alles für den DVB-T2-GenussBei XORO dürfen sich TV-Zuschauer über leistungsstarke Receiverfür DVB-T2 freuen - mit Festplattenschacht oder integrierterFestplatte. Für den perfekten TV-Empfang hat das Unternehmen auchgleich noch die passende DVB-T2 Antenne parat.So einfach lässt sich ein Haus steuernCOQON zeigt wie sich Rauchwarnmelder, Rasensprenger, Rollläden undvieles mehr bequem per App bedienen lassen. Auch in punctoDatensicherheit zeigen sich die Norddeutschen vorbildlich.Upgrade in die Zukunft - Der Mensch als Cyborg?Die Hamburger Firma Digiwell chippt jetzt Türschlüssel, Fahr- oderKreditkarten einfach unter die Haut. Die Intelligenz sitzt in einemMikrochip, der sich wie ein Splitter auch wieder entfernen lässt.Weitere Hintergründe, Fotos, neue Produkte und Audios von derbekannten DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW auf dem Tech- undRecherche-Portal PREVIEW online unter www.pre-view-online.com .Pressekontakt:PREVIEW Event & CommunicationEckerkamp 139B22391 Hamburgteam(at)preview-event.deOriginal-Content von: Preview Event & Communication, übermittelt durch news aktuell