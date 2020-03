Aufnahme von Flüchtlingen: Zumindest kleine Gesten / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Eigentlich ist es ein bescheidener Appell, in anderen Zeitenwäre es fast ein mutloser: Lasst uns wenigstens ein paar Flüchtlinge mehraufnehmen. Wenigstens Kinder, Alte und Kranke. Wenigstens die aus denLager-Slums auf den griechischen Inseln, die ohnehin schon in der EU sind.Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und siebenOberbürgermeister, darunter der Freiburger Martin Horn, wollen mit ihrenAufrufen ein Zeichen setzen. Eine große Lösung für das Flüchtlingsdrama an derSüdgrenze der Europäischen Union haben auch sie nicht. Aber sie wollen auchnicht mehr auf diese Lösung warten. Darauf, dass eine in der Frage völligblockierte EU doch irgendwann eine gemeinsame Politik zustande bringt, jenseitsder Abschottung. Oder darauf, dass wirklich Frieden einkehrt in Syrien. (...)http://mehr.bz/khs56pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4540059OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell