München (ots) -Die Saarbrücker URSAPHARM Arzneimittel GmbH wird Gold-Partner desFC Bayern München. Kern der globalen Kooperation ist eine großangelegte, crossmediale Kampagne für die Augentropfen-Range HYLO® EYECARE mit den Top-Spielern des FC Bayern. Ziel der Zusammenarbeit istes, auf die Zivilisationskrankheit "Trockenes Auge" aufmerksam zumachen und die Bevölkerung für eine tägliche Augenpflege zusensibilisieren. Die Kooperation beginnt mit dem Start der FußballBundesliga-Saison 2017/2018 und ist zunächst auf drei Jahre angelegt.Dominik Holzer, geschäftsführender Gesellschafter URSAPHARM:"Durch die strategische Partnerschaft mit dem FC Bayern zünden wirdie nächste Stufe in unserer Unternehmensentwicklung: Zum ersten Malrichten wir uns in einer breit angelegten Kampagne an dieEndverbraucher. Gesunde Augen sind das höchste Gut, das wir besitzenund der FC Bayern wird uns mit seiner Bekanntheit helfen, mehrBewusstsein für das Thema 'Trockenes Auge' zu schaffen. Diezunehmende Digitalisierung und die damit verbundene Nutzung vonBildschirmen und mobilen Devices stellt eine enorme Belastung fürunsere Augen dar."Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern MünchenAG: "Ein äußerst erfolgreicher deutscher Mittelständler, der durchseine Aktivitäten in mehr als 80 Ländern gleichzeitig auch ein GlobalPlayer ist, passt ideal zum FC Bayern München. Vor allem bei den vonuns gelebten Werten Tradition, Innovation und soziale Verantwortungsehe ich große Übereinstimmungen. Und natürlich spielen gesunde Augenauch im Fußball eine wichtige Rolle. Der FC Bayern wird auf jedenFall von der Kooperation profitieren."Umfangreiche Werbekampagne für HYLO® EYE CAREDie Maßnahmen der crossmedialen Kampagne für die HYLO® EYECARE-Produktlinie reichen von klassischen TV-Spots und Printanzeigenüber Online-Werbung, Social Media und Event-Kommunikation in derAllianz-Arena bis hin zu einer aufmerksamkeitsstarken Inszenierungder Produkte am Point of Sale in den Apotheken. Im Mittelpunkt stehendabei die prominenten Testimonials des FC Bayern: die Abwehr-AsseJérôme Boateng und Mats Hummels, Stürmer-Star Thomas Müller sowie derWelttorhüter Manuel Neuer. Alle vier Spieler wurden im Rahmen einesaufwendigen Shootings von Star-Fotograf Martin Schoeller einzigartigin Szene gesetzt. Der TV-Spot stammt vom bekannten Münchner Regie-Duo"Kronck", das sich als Produzent außergewöhnlicher Bewegtbildwerbungeinen Namen gemacht hat.Christian Krensel, Global Director Marketing & Sales URSAPHARM:"Wir betreiben tagtäglich erheblichen Aufwand bei der Körperpflege,lassen dabei aber unser wertvollstes Sinnesorgan außen vor. Dabeiwird durch die zunehmende Belastung der Augen wie beispielsweisedurch Bildschirme oder Klimaanlagen die tägliche Pflege unserer Augenkünftig genauso wichtig sein wie eine regelmäßige Zahn- oderHautpflege heute. Entsprechend unterstreichen wir mit dem Sloganunserer Kampagne 'HYLO® CARE - die tägliche Augenpflege' auch denVorsorge-Aspekt."URSAPHARM und der FußballDer Fußballsport hat bei URSAPHARM eine lange Tradition:Unternehmensgründer Frank Holzer spielte Anfang der 70er Jahren alsStürmer beim 1. FC Saarbrücken, dem er in die Bundesliga zurückverhalf. 1976 wechselte Holzer zur Eintracht Braunschweig, wo er biszum Ende der Saison 1979/80 blieb und auf dem Spielfeld bereitsmehrfach auf den FC Bayern traf. Seit den 80er Jahren engagiert sichdie URSAPHARM umfassend für die Sportvereinigung Elversberg - unteranderem trägt das Stadion des Drittligisten den Namen URSAPHARMArena.Höchste Qualität von URSAPHARM- made in GermanyDie URSAPHARM Arzneimittel GmbH ist ein international operierendesmittelständisches Pharmaunternehmen, das sich aufgrund seines breitenProduktspektrums auf dem Gebiet der Ophthalmologie, insbesondere imSegment der Augenbefeuchtungsmittel, in Deutschland als Marktführeretabliert hat. Seit der Gründung im Jahr 1974 ist URSAPHARM einGarant für den konsequenten Transfer innovativer pharmazeutischerKonzepte in erfolgreiche Arzneimittel und Medizinprodukte - zu denerfolgreichsten Entwicklungen zählt das HYLO® EYE CAREProduktsortiment zur Augenbefeuchtung. Abgerundet wird dasAngebotsportfolio durch verschiedene Präparate für dieAllgemeinmedizin in Form von Filmtabletten, Dragees, Kapseln,Granulaten, Sprays und Salben.Darüber hinaus stellt URSAPHARM seine Kompetenz bei derEntwicklung, Herstellung, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherungals leistungsstarker Lohnfertiger und Kooperationspartner weltweitzur Verfügung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Saarbrücken verfügtüber Niederlassungen in Frankreich, BeNeLux, Österreich, Polen, derTschechischen Republik, der Slowakischen Republik, Portugal, Russlandund Indien sowie Kooperationsvereinbarungen mit Vertriebspartnern inüber 80 Ländern.Der Erfolg von URSAPHARM wird in erster Linie von Menschenbestimmt. Die schöpferische Kraft der Mitarbeiter, ihreLeistungsbereitschaft und ihre Motivation bilden die tragfähige Basisfür eine herausragende Marktpositionierung und den starken Motor fürinnovative Produktentwicklungen. Mehr als 500 hochqualifizierteMitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz Saarbrücken und in denVertriebsländern sichern durch ihr Engagement den Erfolg desUnternehmens.Über den FC Bayern MünchenDer FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 gegründet und istmit über 280.000 Mitgliedern der derzeit größte Sportverein der Welt.Seit 1965 spielt der deutsche Rekordmeister (27 DeutscheMeisterschaften, 18 Pokalsiege) in der Bundesliga und gehört mit fünfTiteln in der Champions League (ehemals Europapokal derLandesmeister), je einem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger unddes Uefa-Cups sowie zwei Weltpokal-Siegen zu den erfolgreichstenFußballvereinen überhaupt. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichtegelang im Jahr 2013 mit dem Gewinn des "Triples" aus Meisterschaft,DFB-Pokal und Champions League. Weltklasse-Spieler wie FranzBeckenbauer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus undOliver Kahn waren für den FC Bayern aktiv. 