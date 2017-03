Aufklärungskampagne für junge Männer: Urologen starten Themenwoche Hodenkrebs vom 27. bis 31. März 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Deutschlands Urologen gehen neue Wege in derÖffentlichkeitsarbeit: Mit der Einführung der "UrologischenThemenwochen" baut die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU)ihr Engagement in der medizinischen Aufklärung der Bevölkerung erneutaus: Den Anfang macht die Urologische Themenwoche Hodenkrebs vom 27.bis 31. März 2017. Mit zielgruppengerecht aufbereiteten Informationenwollen Urologinnen und Urologen männliche Heranwachsende und jungeMänner über die Risikofaktoren für Hodenkrebs und die Früherkennungmittels regelmäßiger Selbstuntersuchung aufklären. Dafür hat die DGUin Kooperation mit dem Berufsverband der Deutschen Urologen e.V.(BDU) eine Reihe von multimedialen Aktionen vorbereitet, die aufallen Nachrichtenkanälen an fünf Tagen der Themenwoche Hodenkrebsneue Aufmerksamkeit generieren."Männer und gerade junge Männer sind bekanntlich extremvorsorgescheu und halten sich für unverwundbar. Viele Jungen in derPubertät haben das Thema Hodentumor verständlicherweise noch garnicht auf dem Schirm. Dabei stellt Hodenkrebs mit rund 4000Neuerkrankungen die häufigste Krebserkrankung junger Männer dar",sagt DGU-Pressesprecher Prof. Dr. Christian Wülfing. Um sie zuerreichen geht die DGU in der letzten Märzwoche mit jeder MengeInformationen offensiv ins Netz und in die neuen Medien. Los geht esan Tag 1 der Urologischen Themenwoche Hodenkrebs mit dem Launch dereigens entwickelten Webseite www.hodencheck.de (online ab27.03.2017), tags drauf startet ein Video-Clip auf YouTube. An Tag 3der Hodenkrebswoche klären Experten in Video-Interviews im Netz überRisikofaktoren, die Selbstuntersuchung und das ZweitmeinungsprojektHodentumor auf. Tag 4 der Themenwoche gehört einerOnline-Graffiti-Aktion. Ein Experten-Chat gibt der Zielgruppe amfünften Tag zwischen 14 und 16 Uhr schließlich Gelegenheit, auf derHomepage der Deutschen Urologen unter www.urologenportal.de eigeneFragen an die Spezialisten zu richten."Alle Informationen, die mit der Urologischen ThemenwocheHodenkrebs von der DGU und dem BDU an den Start gebracht werden,bleiben im Netz dauerhaft und jederzeit für die Zielgruppe onlineverfügbar", erklärt Prof. Wülfing. Die zentralen Botschaften lauten:- Risikofaktoren sind ein Hodenhochstand in der Kindheit, auchwenn dieser adäquat behandelt wurde, sowie eineHodentumorerkrankung des Bruders oder des Vaters.- Hodenkrebs ist in rund 95% heilbar.- Zur Früherkennung regelmäßig die Hoden abtasten.- Das "Zweitmeinungsprojekt Hodentumor" der DGU erhöht dieBehandlungsqualität der betroffenen Männer.- Die Therapie beeinflusst weder die Sexualität noch dasLustempfinden.- Vor der Behandlung Spermien tiefgefroren konservieren lassen, daHodenkrebs und dessen Therapie die Fruchtbarkeit gefährden."Wir hoffen, in den Medien möglichst viele Mitstreiter zu gewinnenund bitten herzlich um Veröffentlichung unserer Aktionen, damit dieKampagne die Zielgruppe möglichst vielfach erreicht und zu einemgemeinsamen Erfolg für die Männergesundheit werden kann", appelliertDGU-Generalsekretär Prof. Dr. Maurice Stephan Michel.Die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. und der BDU werden dieUrologischen Wochen als kontinuierlichen Baustein zurGesundheitsförderung der Bevölkerung noch in diesem Jahr mit einemweiteren Thema fortführen. Damit haben die Urologen ihr umfangreichesPortfolio der Öffentlichkeitsarbeit aus Webseiten(www.urologenportal.de, www.jungensprechstunde.de), Online- undPrint-Broschüren sowie Patientenforen noch einmal erweitert. Zuletztwar die Entscheidungshilfe Prostatakrebs im Sommer 2016 mit großerResonanz bei den Patienten online gegangen. Materialen zu IhrerVerwendung finden Sie hier auf einem Bestell- und Download-Formular.Die Aktionen der Urologischen Themenwoche Hodenkrebs auf einenBlick:Montag, 27.03.2017 - Tag 1 - Launch der Website www.hodencheck.deDienstag, 28. 03.2017 - Tag 2 - Der Video-Clip startet im NetzMittwoch, 29.03.2017 - Tag 3 - Experten-Tag mit Video-Interviewsunter www.urologenportal.deDonnerstag, 30.03.2017 - Tag 4 - Start der Graffiti-Aktion im NetzFreitag, 31.03.2017 - Tag 5 - Experten-Chat von 14.00 bis 16.00Uhr unter www.urologenportal.dePressekontakt:DGU/BDU-PressestelleBettina-C. WahlersSabine M. GlimmStremelkamp 1721149 HamburgTel.: 040 - 79 14 05 60Mobil: 0170 - 48 27 28 7E-Mail: redaktion@bettina-wahlers.dewww.urologenportal.de/presse/flyer.html (Materialien zur Themenwoche)www.urologenportal.dewww.jungensprechstunde.dewww.hodencheck.de (online ab 27.03.2017)www.dgu-kongress.deOriginal-Content von: DGU - Dt. Gesellschaft f?r Urologie e.V., übermittelt durch news aktuell