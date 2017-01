Mit Aufklärung gegen Handy am Steuer vorgehen / 55. Deutscher Verkehrsgerichtstag in Goslar / Arbeitskreis II: Unfallursache Smartphone

München (ots) - Smartphones werden immer selbstverständlicher vonvielen Autofahrern während der Fahrt genutzt. Den meisten ist nichtbewusst, wie gefährlich der Gebrauch des Handys ohneFreisprecheinrichtung tatsächlich ist. Zudem erliegen vieleHandynutzer der Illusion, die Situation jederzeit im Griff zu habenund vom erhöhten Unfallrisiko nicht betroffen zu sein. Während es inder Bevölkerung einen breiten Konsens gibt, dass etwa Alkohol amSteuer unverantwortlich ist, gilt das Smartphone in der Hand desAutofahrers für viele immer noch als eine lässliche Sünde.Laut ADAC ist das derzeit geltende Verbot von "Mobil- undAutotelefonen" nicht mehr zeitgerecht. Der Anwendungsbereich desgesetzlichen Verbots sollte daher zugunsten einer allgemeingültigenAuslegung ausgetauscht werden, um dem technischen Fortschritt auf demGebiet der Kommunikationsmittel gerecht zu werden. Eine neuegesetzliche Regelung muss jedoch so formuliert sein, dass siepraktikabel und nachvollziehbar ist.Der ADAC spricht sich für ein klar formuliertes gesetzlichesVerbot aus, das auch dem technischen Fortschritt gerecht wird.Daneben setzt sich der Club für eine verstärkteöffentlichkeitswirksame Aufklärung und Sensibilisierung derVerkehrsteilnehmer ein, um dadurch ein größeres Risikobewusstsein zuschaffen. Eine frühzeitige Sensibilisierung für Gefahren jeglicherBlickabwendung sollte bereits in der Fahrausbildung stattfinden.Technische Geräte im Fahrzeug sollten grundsätzlich so gestaltetsein, dass sie intuitiv bedient werden können und eine Blickabwendungvon der Straße während der Fahrt vermieden wird. EineGesetzesverschärfung ohne gleichzeitige Erhöhung der Kontrolldichtedürfte sich jedoch als weitgehend wirkungslos erweisen.Pressekontakt:Andreas HölzelADAC-ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationTel.: +49 (0)89 7676 5387E-mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell