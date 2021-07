Aufgrund der großen Nachfrage erweitert Coinmaxis das deutschsprachige Personal

London (ots/PRNewswire) - Nach den ersten Erfolgen auf dem deutschen Markt und aufgrund der hohen Nachfrage nach den Dienstleistungen, erweitert die globale Online-Trading-Brokerage-MarkeCoinmaxis (https://coinmaxis.com/de/) ihr Team an deutschsprachigen Mitarbeitern. Wie die Marke kürzlich bekannt gab, wurden mehrere neue Mitarbeiter für die Bereiche Analytik, Technik und Support eingestellt."Wir wollen alles in unserer Macht stehende tun, um unseren deutschsprachigen Kunden den höchsten Servicestandard zu bieten, so wie wir es auch in anderen Regionen der Welt tun", so der Sprecher von Coinmaxis. "Deshalb gehen wir diesen Schritt mit einer langfristigen Perspektive. Dies ist auch ein Weg, um zu signalisieren, dass wir hier sind, um zu bleiben. Wir möchten uns bei allen bedanken, die sich entschieden haben, uns ihr Vertrauen zu schenken und versprechen, weiterhin alles zu tun, um ihres Vertrauens würdig zu sein."Eine internationale Marke mit lokalem AnsatzIn der heutigen globalen Handelsatmosphäre ist es von großer Bedeutung, schnelle und dennoch überlegte Entscheidungen zu treffen, besonders wenn es um kurzfristige Entscheidungen geht. Deshalb ist es für Händler entscheidend, ein umfassendes Verständnis der aktuellen Trends und Ereignisse zu haben, und das ist nur durch die Muttersprache jedes einzelnen Händlers möglich. Diese Maßnahme von Coinmaxis soll nicht nur dem Unternehmen, sondern auch den Nutzern seiner Plattform und Infrastruktur zugutekommen."Wir wollen für jeden Händler da sein, der unsere Dienste nutzen möchte, und deshalb planen wir, in naher Zukunft weitere Sprachen zu unserem Angebot hinzuzufügen", fügte die Sprecherin hinzu. "In der Zwischenzeit laden wir unsere deutschsprachigen Kunden ein, die Vorteile unseres erstklassigen Personals zu nutzen, sei es derSupport-Mitarbeiter, (https://coinmaxis.com/de/#contact-us) der ihre Anfragen beantwortet, oder der erfahrene Analyst, der ihnen bei allen Überlegungen zum Markt zur Seite steht."Über CoinmaxisMit Sitz in Großbritannien und Kunden auf der ganzen Welt gilt Coinmaxis heute als führender Akteur im Bereich des Online-Kryptowährungshandels. Neben dem Zugang zu führenden Kryptowährungs-Assets bietet das Unternehmen allen Händlern Beratung durch erfahrene Marktanalysten. Der Support wird 24 Stunden am Tag und 6 Tage die Woche über mehrere beliebte Kommunikationskanäle gewährleistet. Händler können mit Hilfe des Blogs auf der Website auf dem Laufenden bleiben, ebenso wie mit dem Echtzeit-Chart, der die aktuellsten Kurse der Krypto-Assets zeigt.Original-Content von: Coinmaxis, übermittelt durch news aktuell