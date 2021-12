Aufgepasst, Fool! Bei diesem Top-REIT gibt es erneut 5 % Dividendenrendite!

Über 5 % Dividendenrendite bei einem Top-REIT? Na klar, das klingt nach einer ziemlich interessanten Möglichkeit. Wobei es natürlich in der Welt der Real Estate Investment Trusts so manchen Vertreter gibt, der eine derartige Dividende mitbringt. Entsprechend kann die Auswahl doch etwas größer sein.

Blicken wir jedoch auf den Hamborner REIT (WKN: A3H233), der unser heutiger Top-REIT in diesem Sinne sein könnte. Gemessen an einer zuletzt ausgeschütteten Dividende von 0,47 Euro und einem aktuellen Aktienkurs von 9,38 Euro liegt der Wert jedenfalls wieder bei knapp über 5 %. Allerdings könnte auch die operative und strategische Ausrichtung sowie das Zahlenwerk im Allgemeinen interessant genug sein, um jetzt einen näheren Blick zu riskieren.

Hamborner REIT: Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite & mehr?

Blicken wir bei unserem heutigen Top-REIT, dem Hamborner REIT, zunächst auf ein paar Zahlen, um das Bewertungsmaß ein wenig näher zu ergründen. Neben der Dividende von 0,47 Euro gilt es meiner Meinung nach auch, die Funds from Operations zu würdigen. Das ist schließlich die Kennzahl, aus der die Dividende letztlich bezahlt wird.

Der Real Estate Investment Trust kann für das Geschäftsjahr 2020 einen Wert von 0,69 Euro ausweisen. Das heißt, dass das Kurs-FFO-Verhältnis im Moment bei 13,6 liegt, was alles andere als teuer erscheint. Auch die Dividende ist bei einem Ausschüttungsverhältnis von 68,1 % weiterhin sehr nachhaltig, zumal sie seit über zwei Jahrzehnten auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres ausgeschüttet wird.

Der Top-REIT Hamborner REIT kommt außerdem auf ein Net Asset Value von 11,21 Euro per Ende des dritten Quartals. Das bedeutet, dass die Aktie im Moment unter ihrem inneren Wert notiert. Ein Discount? Ja, möglicherweise. Die Funds from Operations für die ersten neun Monate liegen mit 0,52 Euro in etwa auf Kurs, den Vorjahreswert erneut zu erreichen. Damit scheint die Dividende grundsätzlich sicher zu sein.

Wir sehen daher: Der Hamborner REIT könnte grundsätzlich ein günstiger Top-REIT sein. Neben 5 % Dividendenrendite stimmt auch insgesamt die fundamentale Basis und die Ausschüttung ist sehr nachhaltig. Aber auch das ist nicht alles.

Nichtzyklischer Einzelhandel, Büros & High-Street

Das operative Fundament des Top-REITs Hamborner REIT bilden natürlich Immobilien. Wobei die Ausgangslage mit unter 100 verschiedenen Immobilien vergleichsweise klein ist. Positiv ausgedrückt: Über Zukäufe kann es Wachstum geben.

Dabei fokussiert sich das Management auf den nichtzyklischen Einzelhandel wie Supermärkte und Baumärkte sowie neuerdings auch auf Bürogebäude, die ebenfalls einen Schwerpunkt bilden. Die ursprünglichen High-Street-Objekte, die sich im Portfolio befanden, scheinen inzwischen nicht mehr zum Portfolio zu gehören.

Insgesamt würde ich sagen: Ein Top-REIT, der mit über 5 % Dividendenrendite jetzt überaus interessant ist. Und womöglich sogar günstig bewertet.

Der Artikel Aufgepasst, Fool! Bei diesem Top-REIT gibt es erneut 5 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Hamborner REIT. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021