"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle": ZDFinfo-Doku über den Fall Ingrid van Bergen (FOTO)

Mainz (ots) -Im Februar 1977 wird die Starnberger Polizei per Telefonanrufdarüber informiert, dass ein Mann angeschossen worden sei. DieAnruferin ist keine Geringere als Schauspielerin Ingrid van Bergen.In der neuen Folge aus der ZDFinfo-Reihe "Aufgeklärt - SpektakuläreKriminalfälle" mit dem Titel "Motiv Eifersucht? Der Fall Ingrid vanBergen" lassen Profiler Axel Petermann und Psychologin KatinkaKeckeis den Fall am Samstag, 17. August 2019, um 20.15 Uhr Revuepassieren.Am 3. Februar 1977 um 1.30 Uhr informiert die SchauspielerinIngrid van Bergen die Polizei in Starnberg darüber, dass in ihrerVilla ein Mann angeschossen worden sei. Der Verletzte war ihrGeliebter Klaus Knaths, die Tatwaffe eine Smith & Wesson, Kaliber 38.Drei Mal hatte van Bergen auf den 33-Jährigen geschossen - zwei Maltraf sie, der letzte Schuss war tödlich.Am 20. Juli 1977 begann der Prozess gegen die Schauspielerin. DieVerhandlung sollte endlich die Wahrheit ans Licht bringen, nachdemseit Monaten über die Tat spekuliert wurde. Ingrid van Bergen wurdewegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahrenverurteilt. Die Richter sprachen der Angeklagten verminderteSchuldfähigkeit zu und folgten damit den Einschätzungen derSachverständigen. Als Motiv für die Tat sah das Gericht vor allem dieständigen Demütigungen durch den Geliebten und die Eifersucht derAngeklagten.ZDFinfo wiederholt "Motiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van Bergen"aus der Reihe "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle" am Samstag,17. August 2019, 4.15 Uhr, sowie am Mittwoch, 21. August 2019, 11.15Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aufgeklaertPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell