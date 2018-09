Aufgeklärt: Der »Grüne Strahl« in Straßburg / Untersuchung beweist: Grünes Lichtphänomen ist kein Zufall, sondern absichtsvolle Rauminstallation aus dem Mittelalter (FOTO)

--------------------------------------------------------------Infos Bilder Pressexemplarhttp://ots.de/NrZUGc--------------------------------------------------------------Straßburg (ots) -Bald ist es wieder soweit: Wie immer zum Frühlings- undHerbstanfang kommt es im Straßburger Liebfrauenmünster am 23.September zu einem besonderen Lichtphänomen: Um die Mittagszeitschießt ein kräftig grüner Lichtstrahl quer durch das weiteKirchenschiff. Punktgenau beleuchtet er in systematischer Abfolgeeinige steinerne Figuren auf der spätgotischen Münsterkanzel von1485. Wenn der Gekreuzigte und seine stummen Begleiter der Reihe nachhellgrün aus dem Halbdunkel auftauchen wird es zwischen denerwartungsvoll angereisten Schaulustigen meist ganz still. Undwährend sie schweigen, rätseln die meisten Zuschauer über den Sinnder etwa 20 Minuten dauernden Illuminierung, für die es bisher keineschlüssige Erklärung gab. Obwohl besondere Lichtphänomene bekanntlichin vielen alten religiösen Stätten zu finden sind, wolltenKirchenvertreter im Straßburger Grünen Strahl stets nur einen»Zufall« sehen.Nun aber sorgt die erste umfassende Untersuchung zum Thema fürKlarheit. Sie zeigt, dass der Straßburger Grüne Strahl eben kein»Zufall« ist. Vielmehr wird der Beweis erbracht, dass jenes Phänomeneine alte, bewusste Rauminstallation darstellt. Die grüneIlluminierung muss demnach in Verbindung mit der spätgotischenMünsterkanzel gesehen werden. Wie ein Zeiger hebt der Strahlbestimmte Figuren heraus, verweist auf ihre Bedeutung und stelltZusammenhänge her. Letztlich soll der Grüne Strahl darauf aufmerksammachen, dass der Mensch sich selber erkennen und so den Weg ins Licht(resp. zu Gott) finden kann. Der katholischen Kirche in ihremSelbstverständnis als einzig legitimer »Kontaktstelle« zwischen Gottund den Menschen dürfte dies nicht angenehm sein.Das alte Geheimnis des Grünen Strahls gelüftet hat der deutscheSymbolforscher und Buchautor Oliver Wießmann. SeineForschungsergebnisse finden sich in dem profund recherchierten undexzellent gestalteten Buch »Der Grüne Strahl im StraßburgerLiebfrauenmünster. Aus der Welt der Kathedralenerbauer«(Salier-Verlag, 360 Seiten, 39,90 EUR). Erstklassig illustriertbringt Wießmann darin die astronomischen, astrologischen,mystisch-religiösen, realen und freimaurerischen Hintergründe desGrünen Strahls ans Licht. Dem mittelalterlichen Weltverständnis deralten Baumeister nähert sich der Autor auf der geistesgeschichtlichenEbene, die zum Verständnis mittelalterlicher Baukunst unabdingbarist.Weitere Informationen zum Thema mit Downloadmöglichkeit des erstenBuchkapitels gibt es unter https://www.der-gruene-strahl.deÜBER DEN GRÜNEN STRAHLJährlich zu den Tag- und Nachtgleichen illuminiert ein grünerLichtstrahl im Straßburger Liebfrauenmünster die spätgotische Kanzel.Das grüne Licht kommt von einem der Seitenfenster, die der Kanzelgegenüber liegen. In diesem Kirchenfenster deutet König Juda mit demFinger auf einen seiner gläsernen grünen Schuhe, während er seinenKopf nach oben in Richtung Sonne wendet. Jenes grüne Schuhglas istes, das den geheimnisvollen Lichtstrahl erzeugt.Das in Frankreich heute sehr berühmte Phänomen wurde zum erstenMal in den 1970er Jahren einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, alsdas Licht dem Straßburger Vermessungsingenieur Maurice Rosartaufgefallen war. Rosart vermutete im Strahl anfangs so etwas wie einmittelalterliches Eichwerkzeug. Doch seit jener Zeit leugnen dieStraßburger Kirchenoberen nachdrücklich einen bestimmten Zweck desPhänomens; man sprach offiziell stets von einem »Zufall«. Mitallerlei Tricks wurde vor Ort in den folgenden Jahren sogar versucht,die Erscheinung verschwinden zu lassen oder Besucher am Betrachten zuhindern (z. B. wurde im September 2015 das Kirchenschiff für jeneMinuten für Besucher gesperrt).DER AUTORDen Schwerpunkt von Oliver Wießmanns Symbolforschung bildet derwissenschaftlich-philosophische und religiöse Ideengehalt derBauhütten des 13. Jahrhunderts und der Kathedralenbau. Dabeikonzentriert er sich auch auf die bildstarke Mitteilungstraditioneiner »Hermetischen Philosophie«, die als »Königliche Kunst«bezeichnet wird. Zudem beschäftigt er sich mit angewandter Ästhetikund ihren handwerklichen Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Kunst. AlsCreative Director einer Frankfurter Werbeagentur kennt OliverWießmann die instrumentalisierte Bildkommunikation sehr genau. Demstudierten Kommunikationsdesigner und Illustrator kommen in Arbeitund Forschung auch seine akademischen Kenntnisse der Philosophie undLiteraturgeschichte zugute. Alles zusammen versetzte ihn in die Lage,in jahrelanger Forschungsarbeit die Absicht hinter dem Grünen Strahlzu erkennen und dessen Botschaft zu erklären. Vor interessiertenLaien und Fachpublikum hält Oliver Wießmann Vorträge zu seinenForschungsschwerpunkten.Presseanfragen und Kontakt zum Autor:Kommunikationsagentur MC SolutionMatthias HischerOtto-Hahn-Str. 20,Tel.: +49 6175 7988550eMail: m.hischer@mc-solution.dewww.mc-solution.deKontakt zum Verlag:Salier-VerlagBastian SalierBoesestr. 5, 04109 LeipzigTel.: +49 341 3067560b.salier@salierverlag.dewww.salierverlag.deWeitere Infos:https://www.der-gruene-strahl.deOriginal-Content von: Salier Verlag, übermittelt durch news aktuell