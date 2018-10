Mainz (ots) -Opfer eines provozierten Unfalls zu werden, kann jedem passieren.Oft merken die Geschädigten gar nicht, dass sie hereingelegt wurdenund dass ihre Gesundheit und sogar ihr Leben aufs Spiel gesetztwurden, denn auf den ersten Blick sind sie ja "schuld". Dasskriminelle Täter sie geschickt und skrupellos zu Fahrfehlernverleitet haben, merken nur die wenigsten. Das SWR Fernsehen sendetmit "Aufgefahren - abgezockt. Die Tricks der Unfallbetrüger" eineReportage in der Reihe "betrifft" zu diesem brisanten Thema.Tatort: Karlsdorf bei Karlsruhe. Stundenlang hatte der junge Mannauf der Lauer gelegen, im Rückspiegel den Verkehr beobachtet und aufgeeignete Opfer gewartet. Als sich ein älteres Ehepaar in seinemWagen nähert, gibt er Gas. Er schießt mit seinem BMW aus einer engenGasse, nimmt brutal sein Vorfahrtsrecht in Anspruch. Ein provozierterUnfall, wie die Polizei in Karlsruhe später nachweisen kann. Dochmeist bleiben solche Straftaten unentdeckt. Ralf König istPolizeikommissar in Wuppertal. Als Spezialist für provozierte Unfälleist er deutschlandweit unterwegs und gibt Seminare für seineKolleginnen und Kollegen, die täglich mit Crash-Situationenkonfrontiert sind.Fahranfänger und ältere Menschen sind bevorzugte OpferDie Masche der "Autocrasher" ist immer gleich: Einen Schadenprovozieren, ein Gutachten mit weit überhöhten Reparaturkostenvorlegen und bei der Versicherung abkassieren. Fahranfänger undältere Menschen sind bevorzugte Opfer. Wie viele Unfälle inDeutschland mutwillig herbeigeführt werden, kann auch UnfallermittlerKönig nicht sicher sagen. Die Versicherungswirtschaft in Deutschlandgeht jedoch davon aus, dass jeder zehnte Unfall in Deutschlandmanipuliert ist. Sei es, dass er vorgetäuscht, abgesprochen oder ebenprovoziert wurde. Der Schaden beliefe sich demnach auf ca. 1,3Milliarden Euro - eine Summe, die alle Versicherungsnehmer durchZuschläge auf ihre Versicherungsprämie tragen müssen.Im Film erzählen die Opfer von Autocrashern, was sie erlebt haben.Die Autoren Cornelia Uebel und Yüksel Ugurlu begleiten KommissarKönig bei seinen Ermittlungen und treffen einen Szene-Insider, dererklärt, wie die Täter vorgehen. Und sie fragen, was die deutschenVersicherer gegen diese Form des Betrugs unternehmen - gegen dasGeschäft mit dem Crash.Um 21 Uhr schließt sich die Reportage "Vollgas brutal - Was tungegen Rüpel und Raser?" von Lutz G. Wetzel an.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell