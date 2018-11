Aufgedeckt: Videoaufnahmen belegen extreme Gesetzesverstöße und Tierquälerei in Schlachthof - Pressekonferenz & Protest-Aktion MORGEN ab 10.30 Uhr in Oldenburg

Berlin/Oldenburg (ots) - Das Deutsche Tierschutzbüro hat Fälle vonextremen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz in einem Schlachthofaufgedeckt und präsentiert diese morgen um 10.30 Uhr auf einerPressekonferenz im Schlauen Haus in Oldenburg. Der Schlachthof zähltzu den größten seiner Art in Deutschland. Auf mehreren hundertStunden Videomaterial, das von Aktivisten im September und Oktober2018 durch versteckte Kameras aufgenommen und an das DeutscheTierschutzbüro übergeben wurde, sind extreme Fälle von Tierquälereidokumentiert. Die Videos zeigen, wie eine Vielzahl von Rindern undausgedienten Milchkühen unzureichend und nicht fachgerecht betäubtwerden und, obwohl sie augenscheinlich bei Bewusstsein sind, nochlebend gestochen und getötet werden. Dies lässt sich auf denAufnahmen in erschreckender Vielzahl bei den Tieren feststellen.Darüber hinaus werden Tiere verbotenerweise bis zu 28 Mal mitElektroschockern malträtiert, mit Treibpaddeln oder anderweitiggewaltsam aus ihren Boxen getrieben und unnötigerweiseVerletzungsgefahren ausgesetzt. Die Aufnahmen zeigen auch, dassanwesende Veterinäre nicht einschreiten, wenn Tiere misshandeltwerden. "Aus unserer Sicht zeigt das Material klare undschwerwiegende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und Straftaten",so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbürose.V. Das Deutsche Tierschutzbüro hat dies heute bei der zuständigenStaatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. "Die Videoaufnahmen zeigenerschütternde Szenen und Tierquälerei in extremen Ausmaßen. Wirverlangen ein sofortiges Handeln der zuständigen Behörden und ein zurRechenschaft ziehen der Verantwortlichen", so Jan Peifer,Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros.Die gesamten Ergebnisse der Recherche, das erschütterndeVideomaterial und alle Hintergrundinformationen präsentiert dasDeutsche Tierschutzbüro MORGEN, den 06. November 2018, um 10.30 Uhrauf einer kurzen Pressekonferenz im Schlauen Haus in Oldenburg inAnwesenheit der Veterinärmedizinerin Dr. Claudia Preuß-Ueberschär undder Juristin Dr. Davina Bruhn. Im Anschluss findet eineProtestveranstaltung vor dem Schlachthof statt, bei dem Aktivistenals Schlachter und Schlachttier verkleidet eine blutige undtierquälerische Schlachtung nachstellen und mit Bannern und Plakatendie Schließung des Schlachthofs fordern.Der Termin im ÜberblickPressekonferenz:Wann: Dienstag, 06.November 2018 um 10.30 UhrWo: Schlaues Haus, Veranstaltungsraum 1, Schloßplatz 16, 26122OldenburgWas: Das Deutsche Tierschutzbüro präsentiert Undercover-Aufnahmen auseinem Schlachthof in Oldenburg, die extreme Fälle von Tierquälereiund Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zeigen. Dabei werden alleHintergründe zur Recherche und dem Schlachthof veröffentlicht.Redner:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender, Deutsches Tierschutzbüro e.V.Dr. Claudia Preuß-Ueberschär, VeterinärmedizinerinDr. Davina Bruhn, Juristin, Kanzlei Günther aus HamburgIm Anschluss findet eine Protest-Aktion vor dem Schlachthof statt.Anmeldung erforderlich: Pressevertreter können sich per Mail anpresse@tierschutzbuero.de akkreditieren.Foto- und Videomaterial aus dem Schlachthaus im Nachgang derPressekonferenz auf Anfrage.Pressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.,Tel.: 0171-4841004, jan.peifer@tierschutzbuero.deOriginal-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell