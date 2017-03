"Aufgeben nicht denkbar": Mehr als 20 Organisationen fordern für Millionen eingeschlossene Menschen in Syrien freien humanitären Zugang / Aktion vor dem Bundestag: "Uns sind die Hände gebunden" (FOTO)

Bonn (ots) -Im Vorfeld des sechsten Jahrestages der Syrienkrise machten heutemehr als 20 deutsche Organisationen darauf aufmerksam, dass in Syrienweiterhin etwa fünf Millionen Menschen in 13 belagerten und schwererreichbaren Gebieten ausharren. Unter dem Motto "Uns sind die Händegebunden" versammelten sich heute mehr als 100 humanitäre Helfer vordem Bundestag."Wir appellieren an die Bundesregierung und die internationaleGemeinschaft, alles dafür zu tun, den humanitären Zugangsicherzustellen und das Völkerrecht zu wahren. Aleppo ist bis heuteInbegriff des Grauens, das Menschen erleben, die ständig beschossenwerden und komplett eingeschlossen sind. In Syrien gibt es jedochinsgesamt 13 Orte wie Aleppo", so die Hilfsorganisationen.Bei der Aktion standen Mitarbeiter der Hilfsorganisationennebeneinander, ihre Hände mit rotem Seil verbunden. Gleichzeitigwurden Schlagzeilen von Pressemeldungen und Statements vorgelesen,die die Organisationen in den letzten sechs Jahren Krieg verschickthaben - eine Chronologie des Horrors und der größten humanitärenKrise unserer Zeit. "Wir haben über die unmittelbaren undlangfristigen Auswirkungen der Gewalt vielfach informiert. Trotzgebrochener Waffenruhen und vieler Gefahren für unsere lokalen Helfersichern wir mit Partnern notleidenden Menschen aus allen RegionenSyriens das Überleben. Ein Aufgeben ist für uns nicht denkbar. Wennes um den humanitären Zugang zu Millionen von Menschen in schwererreichbaren und belagerten Gebieten geht, sind uns jedoch die Händegebunden", so die Organisationen.Liste der teilnehmenden Organisationen:1. Action Medeor2. ADRA3. Aktion Deutschland Hilft4. arche noVa - Initiative für Menschen in Not5. Ärzte der Welt6. AWO International7. CARE Deutschland-Luxemburg e.V.8. Deutscher Caritasverband e. V./Caritas international9. Handicap International10. Help - Hilfe zur Selbsthilfe11. International Rescue Committee (IRC) Deutschland12. Islamic Relief Deutschland e.V.13. Johanniter-Unfall-Hilfe-e.V.14. Kindernothilfe e.V.15. Malteser International16. Oxfam Deutschland17. Plan International Deutschland e.V.18. Save the Children19. Stiftung Schüler Helfen Leben20. Terre des hommes21. VENRO22. Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine e.V.23. World VisionPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Johanna MitscherlichTelefon: 0228 / 97563 48Mobil: 0176 / 70 330 114E-Mail: mitscherlich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell