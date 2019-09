Aufforsten gegen den Klimawandel - KfW unterstützt die Pflanzung einer Milliarde Bäume in Pakistan

Frankfurt am Main (ots) -- 13,5 Mio. EUR für nachhaltige Waldbewirtschaftung- Stärkere Beteiligung der lokalen Bevölkerung an der dezentralenForstverwaltung- Sicherung der ökologischen Lebensgrundlagen für 8 Mio. MenschenGestern hat das Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) dem pakistanischenFinanzministerium 13,5 Mio. EUR zugesagt zur Unterstützung einesProgrammes für die Aufforstung von einer Milliarde Bäumen in derRegion Khyber-Pakhtunkhwa in Pakistan. Das ist die zweite Phase desbestehenden Programms "Billion Tree Afforestation Project (BTAP)")der pakistanischen Regierung, die durch die KfW gefördert wird. ImZuge des Gesamtprogrammes werden sich die Lebensbedingungen von 8Mio. Menschen der ärmsten Bevölkerungsschichten durch zusätzlicheEinkommen aus dem Betrieb von Baumschulen, ressourcenschonenderWaldbewirtschaftung sowie dem Verkauf von Nüssen, Obst undHeilpflanzen aus dem Wald verbessern und der Grundwasserspiegelstabilisiert. Weiter wird die Bevölkerung betreffend dieWaldbewirtschaftung mehr Mitspracherechte erhalten. Gleichzeitig istdamit eine künftig effizientere Forstverwaltung verbunden."Durch die Beteiligung am Aufforsten von einer Milliarde Bäumenin Pakistan unterstützt die KfW in einem der vom Klimawandel amstärksten betroffenen Länder der Welt die Sicherung der ökologischenLebensgrundlagen. Dies ist ein großer Beitrag dazu, der grassierendenAbholzung entgegenzuwirken und damit ein wichtiger Baustein zurBekämpfung des Klimawandels", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglieddes Vorstands der KfW Bankengruppe.Zwischen 1990 und 2010 gingen durch starkes Abholzen in Pakistanrund 33% der Waldfläche verloren, das entspricht einer Emission von2,13 Mio. Tonnen CO2 und beeinträchtigt den Wasserhaushalt und dieLebensbedingungen der waldnahen Gemeinden, die viele Naturproduktewie Brennholz und Früchte nutzen.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.de.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell