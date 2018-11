Aufbruchstimmung auch in der Reserve des Deutschen Heeres (FOTO)

Hammelburg/Bayern (ots) -Die Reserve des Deutschen Heeres hat sich zu ihrer Arbeitstagungvom 8. bis 10. November am Ausbildungszentrum Infanterie inHammelburg getroffen. Die rund 200 Teilnehmenden freuten sich überdie positive Aufbruchstimmung im Heer, die nun auch die Reserveerfassen soll."Es tut sich was im Deutschen Heer - es geht vor allem in denallseits bekannten 'Mängelbereichen' positiv voran. Ganz gleich, obich mit Menschen innerhalb oder außerhalb der Bundeswehr spreche,jeder hat den Eindruck, dass sich in unserem Heer vieles zumPositiven verändert. Und diese Aufbruchstimmung möchten wir beidieser Tagung an Sie weitergeben", benannte der Tagungsleiter,Generalleutnant Johann Langenegger, das Ziel der Veranstaltung. Erzeichnet als Kommandeur Einsatz im Kommando Heer und Stellvertreterdes Inspekteurs des Heeres für Reservistenangelegenheiten in dergrößten Teilstreitkraft der Bundeswehr verantwortlich.zum Gesamtbeitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.november2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB6ND5X080DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell