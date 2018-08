Aufbruch zu neuen Horizonten (AUDIO)

Düsseldorf (ots) -Mercedes-Benz Vans präsentiert zukunftsweisende Ideen imReisemobilsegment und feiert auf dem Caravan Salon DüsseldorfMessepremiere der ersten Aufbauten auf neuer Sprinter-BasisMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Gartenzwerge, Satellitenschüsseln und ein Vorzelt mitKunstrasenmatte - es ist noch gar nicht so lange her, da hat eintypischer Camping-Urlaub so ausgesehen. Noch vor einigen Jahren galtdiese Urlaubsform als spießig, heute ist sie "trendy". Rund um denHashtag #vanlife hat sich auf Instagram eine eigene Communityzusammengefunden. Mittlerweile gibt es dort über 3,6 Millionen Postszu dem Thema. Das Image des Reisemobils hat sich deutlich geändertund das bringt frischen Wind in die Branche. Das zeigt auch derCaravan Salon in Düsseldorf. Die weltweit größte Messe fürReisemobile findet vom 25.08. bis 02.09. statt - mit rund 700Ausstellern. Darunter auch Mercedes-Benz. Die Marke mit dem Sternnimmt die Messebesucher in Halle 16 mit "auf eine Reise in dieZukunft", verspricht Sven Dannenmann, Leiter Solution Consulting &Branchenmanagement bei Mercedes-Benz Vans:O-Ton Sven DannenmannEs ist eindeutig, der Urlaub mit Wohnmobilen wird immer beliebter.Vor diesem Hintergrund möchten wir unsere Position imReisemobilsegment weiter ausbauen und dabei noch stärker alsInnovationstreiber auftreten. Daher beschäftigen wir uns beiMercedes-Benz Vans schon heute mit den Trends von morgen und möchtendiese auch zeitnah auf die Straße bringen. Genau darum geht es dannbei uns auf dem Messestand beim Caravan Salon dieses Jahr. (0:21)Dort präsentiert Mercedes-Benz vor allem einen Megatrend unddieser heißt "Smart Camper", also das voll vernetzte Zuhause aufRädern. Mercedes-Benz hat hierzu den Marco Polo als Konzeptfahrzeugmit nach Düsseldorf gebracht. Per Cockpit-Display und Smartphone-Applassen sich im Konzeptfahrzeug zum Beispiel die Füllstände derWassertanks oder der Ladezustand der Batterien bequem überprüfen.Aufstelldach und Markise lassen sich einfach automatisch aus- undeinfahren. Der besondere Clou: Auch Sprachbefehle sind möglich.Hinter all diesen Funktionen verbirgt sich ein kleines, auf denersten Blick unscheinbares Gerät, das im Fahrzeug verbaut ist: dieMercedes-Benz Advanced Control. Was das genau ist und wie esfunktioniert, erklärt Sven Dannenmann:O-Ton Sven DannenmannStellen Sie sich einfach einmal vor, Sie können die FunktionenIhres Reisemobils zentral überprüfen und steuern, ohne dass Sie imFahrzeug hin und her laufen müssen. Genau für den Anwendungsfallhaben wir die Mercedes-Benz Advanced Control, kurz MBAC, entwickelt.Die MBAC ist ein Schnittstellenmodul, das eigentlich die Trennung vonBasisfahrzeug und Wohnbereich aufhebt. Somit ist es möglich alleKomponenten im Reisemobil zu vernetzen und ermöglicht die Bedienungüber einen zentralen Ort. Im Concept Marco Polo ist das zum Beispielein Display im Fahrzeug-Cockpit, eine Smartphone-App oder aber aucheine Sprachsteuerung. (0:33)Das klingt alles nach ferner Zukunft, die Mercedes-Benz AdvancedControl wird aber bereits 2019 im neuen Sprinter verfügbar sein:O-Ton Sven DannenmannDamit können Reisemobil-Hersteller, die quasi auf unseren Sprinteraufsetzen, ihren Kunden schon nächstes Jahr ein Smart Home auf Rädernbieten. Wie das aussehen kann, das zeigen wir eben in unseremDemo-Fahrzeug Sprinter Connected Home, das wir neben dem Marco PoloConcept Car auch auf dem Caravan Salon zeigen. (0:15)Mercedes-Benz blickt in Düsseldorf nicht nur in die Zukunft, auchdie Messepremiere der ersten Aufbauten auf neuer Sprinter-Basis stehtauf dem Programm. Auf dem Mercedes-Stand zu sehen sind das neueteilintegrierte Reisemobil B-Klasse ModernComfort von HYMER und derCampingbus Regent S von La Strada. Mercedes-Benz hat den neuenSprinter stärker als jemals zuvor auf diese Reisemobileinsätzegetrimmt, erklärt Peter Strobach, Leiter desAufbauhersteller-Zentrums bei Mercedes-Benz Vans:O-Ton Peter StrobachEin Highlight ist zum Beispiel die erstmals verfügbareTriebkopf-Variante von Mercedes-Benz. Unser Triebkopf vereintAntrieb, Tank und alle anderen Aggregate im Bereich des vorderenFahrerhauses. Damit geben wir Aufbauherstellern, wie zum BeispielHYMER, die ihre B-Klasse ModernComfort auf dem Sprinter-Triebkopfaufsetzen ganz neue Freiheiten bei der Gestaltung desReisemobilsaufbaus. On top bieten wir im neuen Sprinter Sicherheitund Komfort auf PKW-Niveau mit neuen Assistenzsystemen undInfotainment-Features. (0:32)Abmoderation:Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf erleben Besucher vielespannende Neuheiten und können sogar einen Blick in die Zukunftwerfen. Mercedes-Benz zeigt seine Zukunftsideen für denReisemobilmarkt und präsentiert die ersten Reisemobillösungen aufBasis des neuen Sprinter.Pressekontakt:Ansprechpartner:Daimler AG, Diana Boch, 0 711 17 52406all4radio, Lydia Bautze, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell