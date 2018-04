Mainz (ots) -Alexander Gerst wird im Juni 2018 als erster deutscher Kommandantzur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Für eine dreiteilige"Terra X"-Dokumentation begleitete ihn ein ZDF-Filmteam bereits beiseinen Vorbereitungen. Bei seiner Mission mit dem Namen "Horizons"zeigt der Astronaut den Zuschauern später seinen Blick aus dem Allauf die Erde. Eine Sonderedition des Mainzelmännchens "Conni"begleitet Alexander Gerst: "Astro-Mainzel", dessen Flugname an dieübliche Namensgebung der ISS-Astronauten in sozialen Netzwerkenangelehnt ist, startete am 2. April 2018 mit einem Versorgungsflugvon Cape Canaveral und erreichte nach zweitägiger Fahrt die ISS. Dortwartet er auf seinen Kommandanten "Astro-Alex" und dessen Crew undgenießt mit ihnen von Juni an den Blick auf die Erde.Für die Folge "PUR+ - Mission Weltall" des ZDF-Wissensmagazinsreiste Moderator Eric Mayer vorab ins Europäische Astronautenzentrumin Köln, um Alexander Gerst den "Astro-Mainzel" für die geplanteReise auf die ISS zu übergeben. In der Sendung am Samstag, 2. Juni2018, um 6.20 Uhr im ZDF und um 19.25 Uhr bei KiKA zeigt derAstronaut Eric Mayer den Nachbau des europäischen Columbus-Moduls derISS und beantwortet spannende Fragen: Wie schläft man gut, wenn manseine Lage nicht verändern kann? Und was passiert im medizinischenNotfall oder bei Feuer an Bord? Gemeinsam mit Gerst testet Eric Mayeraußerdem Astronauten-Nahrung. "PUR+" zeigt die wichtigstenTrainingseinheiten der ISS-Crew, und Eric Mayer darf mit AstronautMatthias Maurer selbst einen Raumanzug anprobieren. Auf derSendungsseite von "PUR+" können User den ausführlichen Beitrag undalle Infos zur Übergabe des Astro-Mainzel an Alexander Gerst abrufen.Der erste Film der "Terra X"-Dokumentationsreihe, "Aufbruch insAll - mit Alexander Gerst", der die Erde zum Thema hat, ist amSonntag, 3. Juni 2018, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen. Er ist Auftakteiner Trilogie mit Alexander Gerst, die Ende des Jahres mitDokumentationen über den Mond und den Mars ihre Fortsetzung findet.Der Planet Erde ist ein Glücksfall im Universum, dieLebensbedingungen sind für Mensch und Natur ideal. Die genaueBeobachtung des Planeten führt zu Erkenntnissen bei der Suche nachweiteren bewohnbaren Himmelskörpern, denn die nächsten Schritte derbemannten Raumfahrt stehen unmittelbar bevor: Jenseits derschützenden Erdatmosphäre gilt es, neue Horizonte für die Menschheitzu erkunden.Die drei "Terra X"-Dokumentationen werden in der ZDFmediathek undden Social-Media-Kanälen umfangreich begleitet:https://bit.ly/2Gwdzok. Bereits zu den Dreharbeiten 2017 wurde eineReihe von Webvideos über die Vorbereitungen von Alexander Gerstveröffentlicht. Ein innovatives 360°-Filmprojekt über den Mond undden Mars, das zur Ausstrahlung der ersten Folge veröffentlicht werdensoll, ist in Vorbereitung. Darüber hinaus berichtet "Terra X" aktuellonline mit vielen Bildern und kurzen Geschichten über den Einsatz vonAlexander Gerst auf der ISS.Auf dem YouTube-Kanal von "Terra X" https://www.youtube.com/terraxsind jetzt schon Videos mit Alexander Gerst zu sehen. Sie sind zumEinbetten für alle Interessierten freigegeben.Alle Inhalte in der ZDFmediathek über http://terra-x.zdf.de undüber https://bit.ly/2GwdzokAlle Inhalte bei Youtube: https://bit.ly/2Gfv350"PUR+" über den Astro-Mainzel: http://ly.zdf.de/3vn/https://terra-x.zdf.dehttps://www.youtube.com/terraxhttps://www.instagram.com/terraX/https://zdf.de/kinder/purplushttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFterraXhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell