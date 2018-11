Aufbruch in die Primetime / Dritte ARD-Programmwerkstatt zur Zukunft dokumentarischer Produktionen in Leipzig

Leipzig (ots) - Ein klares Bekenntnis zu mehr Vielfalt undInnovation, stärkerer Bewerbung von Dokumentationen undDokumentarfilmen in der ARD und ein eigenes Produzententreffen beiarte - dies sind nur einige Ergebnisse der dritten Programmwerkstattzur Zukunft dokumentarischer Produktionen, die am 1. November 2018 imRahmen der DOK Leipzig stattfand.Auf Einladung von MDR-Intendantin Karola Wille diskutierten knapp200 Produzentinnen und Produzenten sowie Redakteurinnen undRedakteure von ARD und arte aktuelle Herausforderungen und Chancendes Genres. In vier Werkstätten ging es um den Weg des ZukunftsgenresDoku in die Primetime, um Qualitätskriterien im Dokumentarischen, umneue Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei transmedialen Filmprojektenund um die besondere Rolle von arte im dokumentarischen Bereich."Wir sind auf einem guten Weg und es ist viel in Bewegung. DasThema Sendeplätze ist ein immerwährendes Thema, es begleitet uns seitBeginn der ersten ARD-Programmwerkstatt. Man sieht an diesemBeispiel, dass der Austausch Früchte trägt, dass wir Impulse setzen",sagte Wille, die auch ARD-Filmintendantin ist, mit Blick auf dieneuen Primetime-Sendeplätze für Dokus am Montag im Ersten. "UnsereProgrammwerkstatt bedeutet auch immer Zukunftsarbeit. Es geht umvielfältige und hochwertige Produktionen, die für die Menschen inunserem Land relevante Themen aufgreifen und ausleuchten. Diepartnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegender deutschen Produzentenlandschaft ist dabei unverzichtbar - das hatauch die Programmwerkstatt 2018 wieder gezeigt", so Wille.Für transmediale Projekte regten die Werkstattteilnehmerinnen und-teilnehmer ein Entwicklungslabor an.Im Mittelpunkt der Diskussionen standen auch die Doku-Sendplätzezur Primetime im Ersten. "Wir brauchen hier schlankere und schnellereStrukturen, zum Beispiel bei der Abnahme", so ARD-ChefredakteurRainald Becker. So könne ein "Vertrauensredakteur" künftig fürProduzenten als zentraler Ansprechpartner bei von mehreren Sendernproduzierten Filmen fungieren."Dass bestimmte nonfiktionale Formate jetzt immer öfter zu gutenSendezeiten auch im Ersten sichtbar werden, ist eine guteEntwicklung", so AG DOK Vorstandsmitglied Dr. Thorolf Lipp: "Dasunterstreicht den Stellenwert des Dokumentarischen für die ARD."Thematisch und formal mutige, unformatierte Filme hätten es dagegenleider immer noch sehr schwer. Hier, so Lipp weiter, sollte nichtzuletzt die rasant zunehmende Bedeutung von nichtlinearenVerbreitungswegen neue Chancen eröffnen. "Jetzt ist genau derrichtige Moment, die Quote ad acta zu legen und innovative Methodenfür die Erfassung und Bewertung von Public-Value-Aspekteneinzuführen", führte Lipp weiter aus. Die AG DOK begrüße sehr, dassdie ARD auch für nonfiktionale Programme Qualitätskriterienformuliert habe. Aus der Perspektive der Dokumentarfilmproduzentengebe es hier allerdings noch manches zu präzisieren. "DieProgrammwerkstatt ist aber ein deutliches Zeichen, dass sichProduzenten und Programmverantwortliche ihrer Verantwortung für einqualitätsvolles Programm bewusst sind und im konstruktiven Dialogstehen.""Die Ergebnisse des jetzt schon dritten Durchgangs haben gezeigt,dass unser Optimismus nach der letzten Programmwerkstatt berechtigtwar: In der ARD hat sich viel bewegt, natürlich bleibt auch noch vielzu tun", sagte die Vorsitzende der Sektion Dokumentation derProduzentenallianz, Dagmar Biller. Auch die Programmwerkstatt 2018habe durch die intensive, sachbezogene Diskussion wieder wichtigeImpulse gesetzt. "Daher freuen wir uns sehr auf die Fortsetzung imnächsten Jahr", so Biller.Die nächste ARD-Programmwerkstatt wird auf Einladung derARD-Filmintendantin Karola Wille 2019 in Leipzig stattfinden.Pressekontakt:MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKPresse und InformationTel.: (0341) 3 00 64 55E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell