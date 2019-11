"Aufbruch, Erneuerung und Orientierung" / Logo des Synodalen Weges vorgestellt

Bonn (ots) - Das Logo für den Synodalen Weg haben heute (8. November 2019)Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Prof. Dr.Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK),und Karin Kortmann, Vizepräsidentin des ZdK, vorgestellt. Die Wort-Bild-Markesoll den Synodalen Weg begleiten und ist das Markenzeichen des Prozesses."Der Wegweiser steht für Aufbruch, Erneuerung und Orientierung. Wir sind alsKirche gemeinsam unterwegs. Der Weg wird sicher nicht immer eben sein. Doch wirgehen ihn zusammen und das verbindet uns", so Kardinal Marx. "Rund drei Wochenvor dem Beginn des Synodalen Weges nimmt dieser konkret Gestalt an. DerWegweiser, der in seiner Grundform das Kreuz bildet, wird zum offenen Raum. Sowollen auch wir uns gegenseitig Offenheit entgegenbringen und Raum geben, unsaber immer gewiss sein: Wir gehen den Synodalen Weg gemeinsam", erklärt Prof.Dr. Sternberg.Hinweise:Das Logo des Synodalen Weges ist in verschiedenen Datei-Formaten (eps, jpg, pdf,png, psd, svg) und Farbgebungen (CMYK, Graustufen, schwarz-weiß, weiß) unterwww.zdk.de und unter www.dbk.de auf der Themenseite Synodaler Weg verfügbar. DieLogobeschreibung sowie juristische Hinweise zur Logoverwendung finden Sie alspdf-Datei im Anhang sowie ebenfalls unter www.zdk.de und auf der ThemenseiteSynodaler Weg. Das Logo ist urheber- und markenrechtlich geschützt.Weitere Informationen zum Synodalen Weg finden Sie unter www.zdk.de undwww.dbk.de (Themenseite Synodaler Weg) sowie ab dem 1. Dezember 2019 unterwww.synodalerweg.de.Diese Pressemitteilung wird von den Pressestellen des Zentralkomitees derdeutschen Katholiken und der Deutschen Bischofskonferenz zeitgleich versandt.Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell