Aufbruch zu Deutschlands wichtigstem Handelspartner / Bundeskanzlerin Merkel reist mit Wirtschaftsdelegation nach China

Berlin/Bonn/Beijing (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird vom24. bis 25. Mai 2018 die Volksrepublik China besuchen. Während ihresBesuchs in Beijing ist unter anderem die Teilnahme an einer Sitzungdes Deutsch-Chinesischen Beratenden Wirtschaftsausschusses (DCBWA)geplant. Am 25. Mai wird die Kanzlerin weiter in den Süden Chinasnach Shenzhen reisen, um unter anderem an der Eröffnung desInnovation Hubs der deutschen Auslandshandelskammer teilzunehmen. DieBesichtigung eines Siemens-Werks ist ebenfalls geplant.Die Bundeskanzlerin wird von einer Wirtschaftsdelegationbegleitet. "Die deutsche Wirtschaft hat die jüngste Ankündigung zurÖffnung für ausländische Investoren, zum Beispiel im Kfz-Sektor sehrbegrüßt. Durch eine Öffnung und Marktliberalisierung weitererBereiche könnte sich der bilaterale Handel noch intensivieren", sagtChristina Otte, China-Expertin bei Germany Trade & Invest (GTAI) inBonn. Zudem könnte auch die wirtschaftliche Kooperation bei Chinas"Neuer Seidenstraße" die deutsch-chinesischen Beziehungen weiterintensivieren - sofern auch deutsche bzw. europäische Unternehmen beiProjektausschreibungen zum Zuge kommen sollten. Hier hofft dieeuropäische Seite auf eine transparentere Ausschreibung der Projekte.Die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen waren noch nie so engwie heute. China ist 2016 zu Deutschlands wichtigstem Handelspartneraufgestiegen. 2017 belief sich das bilaterale Handelsvolumen auf 187Milliarden Euro und ist damit um fast zehn Prozent gegenüber demVorjahr gestiegen. Die deutschen Exporte nach China nahmen sogar um13,4 Prozent zu auf 86 Milliarden Euro.Und während Exportschlager wie deutsche Automobile und Maschinenauch in China weiterhin hohe Beliebtheit genießen, registrierenmittlerweile auch andere Branchen steigende Absatzzahlen. "Diechinesische Wirtschaft wächst stärker als erwartet. Ein steigenderKonsum führt beispielsweise auch zu einem höheren Import vondeutscher Milch. Neue Umweltverordnungen begünstigen zum Teil denImport von Umwelttechnik "Made in Germany", so Otte. Ferner plant diechinesische Regierung den Bau von mehreren Städteclustern. DeutschesKnow-how im Bereich der Regionalplanung könnte hier gefragt sein.Nicht zuletzt ist Deutschland ein wertvoller Partner für Chinasindustrielle Transformation hin zur intelligenten Produktion. Wiefast kein anderes Land treibt China die Digitalisierung seinerIndustrie, Wirtschaft und Gesellschaft voran. Wer im BereichIndustrie 4.0, Robotik sowie Automatisierung Rang und Namen hat, istin China seit Jahren aktiv und erfolgreich. Doch auch kleineSpezialanbieter für Tracking- oder Steuerungssysteme, ausgefeilteSensorik sowie Prozessdesign machen inzwischen ausgezeichneteGeschäfte.Aktuelle Berichte zur Wirtschaft in China finden Sie unter:www.gtai.de/chinaGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.