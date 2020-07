Aufbau einer Xsan-Umgebung für eine M&E-Lösung mit SAN-Speicher von Infortrend

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/DS_Xsan/20200721001?re=/de/home) (TWSE: 2495), branchenführende Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, hat die Leistung seines SAN-Speichers EonStor DS (https://www.infortrend.com/Url Counter/DE/PR/DS_Xsan/20200721002?re=/de/products/ds) erweitert, der sich ideal für den Aufbau eines Apple Xsan SAN eignet. Das System unterstützt jetzt 40 Streams von High-Definition-Videos für die gemeinsame Bearbeitung oder Echtzeit-Medien-Streaming-Dienste. Dank des redundanten Designs bietet DS eine hochverfügbare Speicherlösung für kleine Schnittstudios bis hin zu großen Medienproduktionsfirmen.EonStor DS ist ein schneller und zuverlässiger SAN-Speicher, der eine hohe Verfügbarkeit und einen unterbrechungsfreien Workflow für Teams in der Medien-Redaktion gewährleistet. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, bietet DS mehrere Formfaktoren, Host-Board-Optionen und ein modulares Design mit hoher Erweiterbarkeit. Die Lösung wird mit vollständigen Datendiensten und einer benutzerfreundlichen zentralen Verwaltungsschnittstelle geliefert. Durch die Unterstützung des Apple Xsan-Dateisystems, das auf die hochwertige Systemkonfiguration von Infortrend abgestimmt ist, bietet DS eine überragende SAN-Leistung für Medienredakteure, die über Hochgeschwindigkeits-Fibre-Channel oder Ethernet-Netzwerk am MacOS zusammenarbeiten. Darüber hinaus kann Xsan/StorNext so konfiguriert werden, dass nicht nur MacOS-, sondern auch Microsoft Windows- und Linux-Benutzer auf das Dateisystem zugreifen können. Bei redundantem Dual-Controller-Hardware-Design mit Aktiv/Aktiv-Konfiguration werden in den Cache geschriebene Daten zwischen primären und sekundären Controllern synchronisiert, sodass der Medienbearbeitungs-Workflow sofort verarbeitet wird. Fällt einer der Controller aus, übernimmt der funktionierende Controller die Aufgabe, die Datenverfügbarkeit zu gewährleisten.Basierend auf einem Videowiedergabetest unter Verwendung von Adobe Premiere erreicht DS einen außergewöhnlichen Durchsatz von 40 hochauflösenden Videoströmen mit einer einzigen Workstation. Die Anzahl der Streams kann linear erhöht werden, indem unter der Xsan-Konfiguration weitere DS hinzugefügt werden. Für die Bearbeitung in der Postproduktion unterstützt DS gängige NLE-Software: Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro und DaVinci Resolve. Mit dem eingesetzten DS können Unternehmen alle Arten von Multi-Client M&E-bezogenen Aufgaben erfüllen: z. B. Farbkorrektur, Hinzufügen spezieller visueller Effekte wie 3D-Compositing, VFX und redaktionelle Endbearbeitung.Erfahren Sie mehr über SAN-Speicher für eine M&E-Lösung (https://www.infortrend. com/UrlCounter/DE/PR/DS_Xsan/20200721002?re=/de/products/ds)Erfahren Sie mehr über EonStor DS SAN Storage (https://www.infortrend.com/UrlCou nter/DE/PR/DS_Xsan/20200721002?re=/de/products/ds)Informationen zu InfotrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118442/4657748OTS: Infortrend Technology, Inc.Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell