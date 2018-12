Essen/Berlin (ots) - Fünf Hochschulen aus Düsseldorf haben sich imVerein "Wissensregion Düsseldorf" mit weiteren Partnernzusammengetan, um die vielen Projekte und Initiativen in derRheinmetropole besser zu vernetzen. Dafür erhalten sie gemeinsam dieAuszeichnung Hochschulperle Dezember des Stifterverbandes.Die Hochschulperle des Monats des Stifterverbandes bekommen imDezember die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die HochschuleDüsseldorf, die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf, die RobertSchumann Hochschule Düsseldorf und die WHU - Otto Beisheim School ofManagement. Sie haben gemeinsam mit weiteren führenden Institutionenaus Bildung, Wirtschaft, Kultur und Politik den Verein "WissensregionDüsseldorf" gegründet. Ziel: Wissen austauschen, die zahlreichenInitiativen im Großraum Düsseldorf bekannter machen und innovativeGemeinschaftsprojekte anstoßen.Erstes Leuchtturmprojekt ist die Förderung des"Innovationssemesters": Studierende und Auszubildende gestaltenTeamprojekte zu gesellschaftlichen und unternehmerischenHerausforderungen und erwerben durch diesesinstitutionenübergreifende Lernen wichtige Schlüsselkompetenzen."Mit ihrem Engagement für die Wissensregion Düsseldorfpositionieren sich die fünf Hochschulen als wichtige Verbündete, wennes um die Beförderung innovativer Ideen geht", so die Jury desStifterverbandes zur Entscheidung, die Hochschulperle im Dezembernach Düsseldorf zu vergeben. "Ein tolles, institutionenübergreifendesProjekt mit Vorbildcharakter - Nachmachen erwünscht!"Weitere Informationen unter:https://www.wissensregion-duesseldorf.de/Was ist eine Hochschulperle? Hochschulperlen sind innovative,beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden.Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaumregistriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auchandere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverbandeine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr perAbstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.www.hochschulperle.deKontakte:Nina KollasStifterverbandT 030 322982-305nina.kollas@stifterverband.deUlrich von AlemannGeschäftsführerVerein zur Förderung der Wissensregion Düsseldorf e. V.T 0173 7088311alemann@wissensregion-duesseldorf.deChristina Rauhstellvertretende GeschäftsführerinVerein zur Förderung der Wissensregion Düsseldorf e. V.T 0211 81-10356rauh@wissensregion-duesseldorf.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell