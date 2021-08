Aufatmen beim BVB: Keine weiteren Coronafälle

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Bei Borussia Dortmund sind die befürchteten weiteren Coronafälle ausgeblieben.



Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, fielen alle am Morgen durchgeführten PCR-Tests negativ aus. Damit ist die Austragung der Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (20.45 Uhr) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nicht gefährdet. Noch am Dienstag hatte der BVB mit Julian Brandt und Thomas Meunier zwei Coronafälle vermeldet. Beide Profis befinden sich seither in häuslicher Isolation./bue/DP/eas