Auf sich achten, fit bleiben und gut schlafen mit 8fit und BamBu / Kooperation von 8fit und BamBu hilft dabei, mit erholsamen Schlaf Körper und Geist zu regenerieren (FOTO)

München (ots) - Jeder, der nicht gut oder nicht genug schläft, weiß, was es bedeutet, nach einer durchwachten Nacht funktionieren zu müssen. Laut einer Studie der DAK leidet in Deutschland beinahe jeder Zehnte an Schlafstörungen. Das kann ernsthafte Folgen haben, denn Schlafstörungen stehen im Verdacht, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Depressionen zu begünstigen, führen zu Erschöpfung und senken die Leistungsfähigkeit.Gesunder Schlaf stärkt Immunsystem und AbwehrkräfteDie Corona-Pandemie erschwert vielen Menschen zudem, von sorgenvollen Gedanken abzuschalten und einen erholsamen Schlaf zu finden. Dabei ist gerade guter Schlaf nicht nur ein exzellenter Fitmacher, sondern stärkt nachweislich auch Immunsystem und Abwehrkräfte. BamBu (http://www.bambu.de/) , die größte europäische App für Meditation und Achtsamkeit im Alltag, hat dies erkannt und entwickelte seine Meditationen und Achtsamkeitsübungen rund um gesunden Schlaf wie auch mit Blick auf die Bedürfnisse von Fitness-Treibenden und Sportlern.Guter Schlaf stärkt Immunsystem und Abwehrkräfte - ist effektiver Fitmacher - Meditation erleichtert den WegBenjamin Blasco, Mitbegründer von BamBu (http://www.bambu.de/) erläutert: "Ausreichend gesunder Schlaf stärkt das Immunsystem und die Abwehrkräfte -gerade im Moment ist das für alle Menschen besonders wichtig. Zudem ist Schlaf ein effektiver Fitmacher: er steigert die mentale Stärke, verbessert Kondition, Koordination und Reaktionszeit und das Training fällt leichter. Dementsprechend spüren Fitness-Treibende die Auswirkungen von zu wenig erholsamen Schlaf besonders deutlich."Wie wichtig ausreichend erholsamer Schlaf ist, wird oft unterschätzt: Schlafmangel bringt den Hormonhaushalt durcheinander, unter anderem wird dadurch das Stresshomon Cortisol vermehrt ausgeschüttet, man ist leichter irriterbar und das allgemeine Wohlbefinden sinkt deutlich. Doch nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Schlummerstunden ist ausschlaggebend.Schlafmeditationen von BamBu (http://www.bambu.de/) ab sofort bei https://8fit.com/de/Ab sofort kommen die Vorteile von regelmäßiger, geführter Meditationen den Pro-Usern von https://8fit.com/de/ zugute. Neben individuellen Fitnessprogrammen und Vorschlägen für gesunde Mahlzeiten hat die App für Fitness, Ernährung und gesunden Lifestyle jetzt auch sechs Schlafmeditationen von BamBu (http://www.bambu.de/) im Programm. Die Meditationen dauern je 20 Minuten und helfen beim Abschalten."Wir wollen unseren Usern eine 360-Grad Perspektive rund um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden bieten. Dazu gehört für uns neben Fitness und gesunder Ernährung als Teil von Selbstfürsorge gerade jetzt unbedingt auch guter Schlaf", sagt Melinda Greenacre, Head of Brand Marketing bei http://www.8fit.com/ in Berlin.Wie sich guter Schlaf dank Meditation auf Körper und Geist auswirktWissenschaftliche Studen belegen, dass Meditation nicht nur zur Reduzierung von Stess wirksam ist, sondern langfristig auch für besseren Schlaf sorgt. Menschen, die sich regelmäßig und bewußt Zeit für sich nehmen um Achtsamkeitsübungen, wie z.B. Meditation nachzugehen, schlafen besser. Hirnforscher konnten bei regelmäßiger Meditation positive Veränderungen im Umgang mit Stress und Angst feststellen (Quelle: Das Gehirn (https://www.dasgehirn.info/handeln/meditation/warum-meditation) , 2014). Auch kann Meditation Depressionen, Schlafstörungen und Angstzustände besänftigen (Quelle: NY Times (https://time.com/3709717/mindful-meditation-sleep/) , 2015).Besser schlafen durch geführte MeditationDie Meditationen helfen dabei, schon vor demZubettgehen innere Ruhe entstehen zu lassen; so verkürzt sich auch die Einschlafphase. Geführte Meditationen sind für Gebübte, wie auch für Menschen, die neu mit Meditation beginnen, gut geeignet, da sie dabei unterstützen, während der Übung präsent zu bleiben.In den Sitzungen wird Verbindung zum Körper aufgenommen und Übende lernen, die Wahrnehmung der Sinne und der Atmung zu steuern. Fester Bestandteil sind auch Sequenzen zur Muskelentspannung, Verankerungsübungen (z.B. Bodyscan) und Übungen, die zu tiefer Entspannung führen, wie z.B. Visualisierungen. Man lernt, Gedankenspiralen zu unterbrechen wodurch Platz für Entspannung und Zufriedenheit entsteht. Allmählich entsteht ein persönliches Ritual zum Innehalten was dabei hilft, sanft und ruhig in den Schlaf zu gleiten. Am besten eignet sich der Abend für die Schlafmeditation, als Vorbereitung auf den Schlaf.Über 8fit8fit ist die Gesundheits- und Fitness-App, die ihren Nutzern effiziente Workouts, individuell abgestimmte Mahlzeiten-Pläne und Hilfestellungen zur Selbstfürsorge für ein besseres Lebensgefühl auf mentaler und körperlicher Ebene bietet. Die App wurde 2014 in Berlin gegründet, ist weltweit in sechs Sprachen verfügbar und wurde über 30 Millionen Mal herunter geladen. 8fit ermöglicht seinen Nutzern, ihre Gewohnheiten schrittweise zu verändern so dass die Veränderungen realistisch und anhaltend sind. Die App soll ihre Nutzer stufenweise zu Fortschritten motivieren, statt sie an Perfektion zu messen. 8fit bietet für jeden Nutzer individuell abgestimmte Lösungen: gefeatured sind 800 Rezepte und individuell angepasste Mahlzeiten-Vorschläge, die sich unkompliziert in jeden Lifestyle integrieren lassen. So bietet 8fit Nährwertangaben und Information rund um gesunde Ernährung als Ergänzung zu Trainingssessions für jedes Level. Seit seiner Gründug hat 8fit über 20 Millionen US-Dollar per Fundraising gesammelt und wurde vom Apple App Store und von Google`s Editor`s Choice zu einer der besten Apps gekürt. Der Download ist möglich via iOS und Android; die Jahresmitgliedschaft kostet EUR 59,99. ( https://8fit.com/ ).Über BamBu:Die Meditations- und Achtsamkeits-App BamBu wurde 2015 von Benjamin Blasco und Ludovic Dujardin in Frankreich gegründet und ist heute mit mehr als fünf Millionen Nutzern die führende App für Meditation, Achtsamkeit und Selfcare in Europa. Seit 2018 ist die App auf Deutsch verfügbar und bietet 350 geführte Meditationen mit einer Dauer zwischen drei und 30 Minuten in deutscher Sprache an. Neben den Audio-Sitzungen veranschaulichen Animations-Videos die Praxis der Meditation und die Inhalte der Programme. Alle Meditations-Programme werden von zertifizierten, unabhängigen Experten konzipiert und eingesprochen. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Ansätze, Techniken und Stile. Die Meditationen sind thematisch gegliedert und umfassen u.a. Serien zu spezifischen Bedürfnissen wie z.B. Mitgefühl, Beziehungen, Sport, Meditationen für Kinder und Eltern oder Achtsamkeit am Arbeitsplatz. 2017 wurde BamBu mit dem Apps & Mobile Internet Trophy Award (https://www.trophee-des-apps.fr/le-palmares-2017/) in der Kategorie Wellness, Sport und Connected Health ausgezeichnet. Außerdem ist BamBu zertifiziert von Medappcare (https://www.medappcare.com/en/) , einer unabhängigen Bewertungsplattform für mobile Angebote im Healthcare-Bereich. Die acht ersten, jeweils zehn-minütigen Sitzungen sind kostenlos; das gesamte Angebot ist per Abo erhältlich (sechs-Monats-Abo für 4,99 EUR / Monat, jährliches Abo für EUR 4,17 / Monat, Monats-Abo für EUR 8,99. Das lebenslange Abo ist derzeit für EUR 200 erhältlich). Der Download ist möglich via iOS und Android. BamBu gibt es auf dem Smartphone oder im Internet, man kann die App auch im App Store herunterladen. Weltweit hat BamBu derzeit vier Millionen Nutzer ( http://www.bambu.de/ ).