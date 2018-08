Auf dem richtigen Weg ... / Die KZBV zum Kabinettsbeschluss des PpSG

Berlin (ots) - Das Bundeskabinett beschließt heute das Gesetz zurStärkung des Pflegepersonals (PpSG). Insbesondere mit derFreistellung von Krankenfahrten von einer expliziten Genehmigungdurch die Krankenkasse und mit der vorgesehenen Regelung zuVideosprechstunden wurden dabei zwei zentrale Forderungen derVertragszahnärzteschaft aufgegriffen. Dazu sagte der Vorsitzende desVorstandes der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Dr.Wolfgang Eßer:"Um in Heimen und im häuslichen Umfeld die zahnärztlicheVersorgung von älteren und pflegebedürftigen Menschen sowie vonPatienten mit einer Behinderung schneller zu ermöglichen, sind dievorgesehenen Maßnahmen ein weiterer wichtiger Schritt in die richtigeRichtung. Längst nicht alle notwendigen Behandlungen können instationären Einrichtungen oder in der ambulanten Pflegesituationerbracht werden. Weil es in der Regel aber an den technischen undhygienischen Voraussetzungen vor Ort fehlt, müssen die Patienten invielen Fällen zur Behandlung in die Zahnarztpraxis gebracht werden.Hierzu ist bislang neben der ärztlichen Verordnung einer Krankenfahrtauch die vorherige Genehmigung der Krankenkasse erforderlich. Einerheblicher und völlig unnötiger bürokratischer Aufwand fürZahnärztinnen und Zahnärzte, Pflegepersonal und Kassen, werden dieseFahrten bislang doch immer anstandslos genehmigt. Der Wegfall dieserRegelung verringert also künftig nicht nur Bürokratismus, sondernwird auch wesentlich dazu beitragen, die Patienten schneller zuversorgen."Auch die aufgenommenen Vorgaben für Videosprechstunden imzahnärztlichen Bereich begrüßte Eßer: "Die aufsuchende Betreuung imstationären und häuslichen Umfeld ist eine immense Herausforderungfür den Berufsstand. Deshalb müssen gerade dort alle technischenInnovationen, so auch telemedizinische Leistungen undVideosprechstunden immer dann eingesetzt werden können, wenn mitihrer Hilfe eine effizientere und effektivere Versorgung organisiertwerden kann. Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für entsprechende Technikgibt es auch im zahnärztlichen Bereich viele."Kritik übte Eßer dagegen weiterhin an der geplanten Frist von dreiMonaten für die Vermittlung von Kooperationsverträgen zwischen Heimenund Zahnärzten durch die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen: "Fristenund Zwangsmaßnahmen sind auch hier kein guter Lösungsansatz. Statt zudrohen, sollte die Politik vielmehr motivierende Maßnahmenbeschließen. Das wird auf Dauer eher helfen, die Herausforderungender Zukunft gemeinsam zu lösen."Die Stellungnahme der KZBV zum PpSG sowie das zahnärztlicheKonzept "Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter" können auf derWebsite der KZBV unter www.kzbv.de abgerufen werden.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 - 280 179 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell