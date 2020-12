Auf in die nächste Runde: Klüh stärkt DEG weiter den Rücken

Düsseldorf (ots) - Die DEG und Klüh - eine Verbindung mit Herz. Das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh Multiservices hat jetzt seinen Sponsoring- und Werbevertrag mit dem Eishockey-Club der Landeshauptstadt bis zur Saison 2022/2023 verlängert.Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung: "Wir sind treu in unserer Partnerschaft und stehen deshalb fest zu unserem Traditionsverein, dem wir jetzt erstmal den Einzug ins Halbfinale der DEL wünschen - und dann natürlich die Meisterschaft. Unser Firmensitz Düsseldorf ist Heimat - und die DEG ist Teil davon."Klüh ist seit 2012 Sponsor- und Werbepartner des Traditionsvereins Düsseldorfer EG. Doch die Verbindung zum Verein reicht um Jahrzehnte zurück. Unternehmensinhaber Josef Klüh war von 1984 - 1998 Präsident der DEG und führte den Club fünf Mal zum Meistertitel.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeiter*innen in acht Ländern rund 852 Mio. Euro (2019) um.Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 | wolfgang.osinski@osicom.deKlüh Service Management GmbH | Sarah Latton | Tel.: 0211 9068-311 | s.latton@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell