Auf kurzem Dienstweg: Antigen-Schnelltests am Verwaltungs-Campus Bonn

Wiesbaden (ots) - Statistisches Bundesamt bietet Corona-Tests für eigene Beschäftigte und weitere Behörden an der Graurheindorfer Straße anZur Unterstützung des von Bund und Ländern vereinbarten Stufenplans zur Eindämmung der Corona-Pandemie bietet das Statistische Bundesamt (Destatis) seit dem 6. April für seine Beschäftigten am Standort Bonn Antigen-Schnelltests an. Von der neu eingerichteten Teststation profitieren auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der anderen auf dem "Verwaltungs-Campus" an der Graurheindorfer Straße beheimateten Behörden: Das Angebot steht damit unter anderem auch den Beschäftigten des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und des Informationszentrums Bund offen.Insgesamt können damit rund 1 300 Beschäftigte des Campus das Angebot des Statistischen Bundesamtes nutzen und sich auf kurzem Dienstweg von medizinisch geschultem Personal testen lassen. Die sonst überwiegend im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten können an ihren Anwesenheitstagen einen Test-Termin vereinbaren und erhalten nach dem Test innerhalb von 30 Minuten das Ergebnis. Für die Teststation wurde der örtliche Dienstleister Malteser Bonn beauftragt.Am Standort Wiesbaden werden den Beschäftigten des Statistischen Bundesamtes seit Anfang März Antigen-Schnelltests angeboten und sind Teil eines umfassenden Corona-Schutzkonzeptes.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell