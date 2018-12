Auf jeder zweiten Geschenkeliste: Ein Gerät mit WLAN (FOTO)

Berlin (ots) -AVM-Umfrage: Geräte mit WLAN zu Weihnachten 2018 beliebtJeder zweite Deutsche wünscht sich ein WLAN-fähiges Gerät zuWeihnachten oder verschenkt ein solches Produkt. Das ist das Ergebniseiner repräsentativen Umfrage von AVM, die den Bedarf anleistungsfähigen WLAN-Systemen verdeutlicht. In der Altersgruppe der18- bis 39-Jährigen stehen WLAN-Geräte wie beispielsweiseSmartphones, Tablets oder intelligente Lautsprecher sogar bei 64Prozent der Befragten auf dem Wunschzettel. Die Umfrage wurde inDeutschland sowie in Italien, den Niederlanden, Österreich und derSchweiz durchgeführt. Mit FRITZ!-Produkten ist man für dasWeihnachtsfest mit vielen neuen WLAN-Geräten bestens ausgestattet:Das WLAN Mesh von FRITZ! versorgt alle Geräte zuhause schnell undoptimal mit WLAN. Mit der FRITZ!-Produktfamilie ist AVM inDeutschland und Europa ein führender Hersteller vonBreitbandendgeräten und smarten Produkten für die Heimvernetzung.Bei den Jüngeren stärkerer Wunsch nach WLAN-GeschenkenDer Umfrage zufolge sind WLAN-fähige Geräte vor allem bei den 18-bis 39-Jährigen besonders beliebt: 64 Prozent der befragten Personenschenken bzw. wünschen sich ein Produkt, das drahtlos kommuniziert.Das Thema WLAN ist aber auch für alle anderen Altersgruppen wichtig.49 Prozent der 50- bis 59-jährigen Deutschen hätten gerne einWeihnachtsgeschenk mit WLAN oder legen ein solches Geschenk unter denBaum. Auch in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen spielen Geräte mitWLAN bei der Auswahl der Weihnachtspräsente eine große Rolle: Zwarverschenkt hier nur knapp jeder Zehnte ein Gerät mit WLAN, allerdingswünscht sich dafür jeder Fünfte (21 Prozent) ein Smartphone, Tabletoder Ähnliches. Insgesamt verschenkt bzw. wünscht sich jeder zweiteDeutsche (50 Prozent) ein WLAN-fähiges Gerät.WLAN soll es sein: auch in Italien, Österreich, Niederlande undder SchweizIm europäischen Vergleich liegt der WLAN-Geschenkewunsch inItalien mit 67 Prozent noch vor Deutschland mit 50 Prozent. Inanderen Ländern ist der Wunsch nach WLAN-fähigen Geräten ebenfallsausgeprägt: 44 Prozent der Schweizer wünschen sich dieses Jahr einGeschenk mit WLAN bzw. werden eines verschenken. In Österreich sindes 43 Prozent und in den Niederlanden 37 Prozent.WLAN Mesh von FRITZ!Je mehr Geräte im WLAN sind, desto stabiler, intelligenter undgrößer muss das Funknetz zuhause sein. Moderne Router wie dieFRITZ!Box 7590 sorgen für ein stabiles und reichweitenstarkes WLAN.Für größere Wohnungen und Häuser bietet sich das WLAN Mesh von FRITZ!an. Das ist ein System aus einer FRITZ!Box und einem FRITZ!WLANRepeater oder FRITZ!Powerline-Produkt, die sich ganz einfachverbinden lassen. Damit kann das WLAN zuhause ganze einfach erweitertund die Reichweite erhöht werden. Ist das Mesh-Netzwerk einmalinstalliert, funktioniert es automatisch und bringt schnelles undstabiles WLAN bis in den letzten Winkel des Hauses - also perfekt fürStreaming, Gaming und Co.Mehr Informationen: http://avm.de/meshQuelle: AVM-Umfrage durchgeführt von "Research Now" in der Zeitvom 19. bis 26. November 2018 / 1.000 Befragte pro Land, insgesamt5.000. Erwachsene 18 bis 69 Jahre in Deutschland, Italien,Niederlande, Schweiz und Österreich.Zur Presseinformation:https://avm.de/index.php?id=40586Pressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotos/Über AVM:http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell